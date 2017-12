LucasArts vydá balík svojich starých klenotov na Steame

Zoznam 10 hier, ktoré sa objavia v špeciálnej edícii na Steame

• Armed and Dangerous

• Indiana Jones and the Fate of Atlantis

• Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure

• LEGO Indiana Jones: The Original Adventure

• LOOM

• Star Wars Battlefront II

• Star Wars Republic Commando

• Star Wars Starfighter

• The Dig

• Thrillville: Off the Rails