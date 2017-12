Nemecké RPG Two Worlds sa dočká pokračovania

6. júl 2009 o 17:40 Ján Kordoš

Podobným projektom bolo aj Two Worlds, ktoré navyše kvalitatívne zapadlo už v čase vydania, dnes po ňom ani pes neštekne a aké veľké haló okolo tejto hry bolo. Zrejme sa však predalo dostatok kusov hry a možno boli i niektorí majitelia titulu spokojní. Chystá sa totiž pokračovanie. Two Worlds 2 sa odohráva o dve zimy neskôr, než jednotka a malo by byť opravené všetko, čo nie tak celkom v prvých Dvoch svetoch fungovalo. Čiže súbojový systém, umelá inteligencia protivníkov, dostaneme viac pestrosti v lokáciách, pribudnú úplne nové svety a podobne. Two Worlds 2 môže len a len prekvapiť.

