Cez Facebook unikli fotografie šéfa britskej tajnej služby

Fotografie a osobné údaje o rodine novovymenovaného šéfa britskej spravodajskej služby M16 Johna Sawersa sa objavili na internetovej sociálnej sieti Facebook.

5. júl 2009 o 13:55 Štefan Hudec

LONDÝN. Sir John Sawers v plavkách na pláži, ako hádže lietajúci tanier. Oslava Vianoc s mikulášskou čapicou či posedenie v kruhu rodiny.



Obyčajné rodinné fotografie, s ktorými sa jeho manželka Shelley chcela pochváliť priateľkám. Netušila, aké problémy mu spôsobí.

Jej manžel nie je hocikto, ale novovymenovaný šéf britskej tajnej služby MI6. Shelley zavesila súkromné fotky na Facebook a vôbec ich nezabezpečila. Jej profil si tak mohol prezrieť ktokoľvek z 200 miliónov užívateľov tejto sociálnej siete. Údaje už zo siete vymazali, stihol ich však zverejnil nedeľník Mail on Sunday.



Opoziční poslanci tvrdia, že ide zahanbujúcu udalosť a porušenie bezpečnostných pravidiel. Fotografie naznačujú, kde presne Sawers v Londýne žije, kam chodí na dovolenku a ako vyzerajú jeho tri deti. Tieto informácie môžu ohroziť bezpečnosť muža, ktorý má riadiť rozviedku, ktoré operuje v zahraničí a bojuje proti teroristom. Prostoreká manželka tiež prezradila, že švagor jej manžela pracuje pre notorického popierača holokaustu Davida Irvinga.



„Značné množstvo peňazí daňových poplatníkov sa minulo na ochranu jeho i rodiny. Zdá sa, že to nemalo veľký význam,“ poznamenal ironicky konzervatívny poslanec Patrick Mercer. Liberálni demokrati žiadajú vyšetriť, či Sawers môže po tomto škandále zastávať významný post v tajnej službe.

„Preboha, však to nie je štátne tajomstvo, že nosí Speedo plavky,“ obhajoval ho v BBC šéf diplomacie David Miliband.



Sawers teraz pôsobí ako britský veľvyslanec pri OSN, šéfom tajnej služby sa stane v novembri.

Do roku 1990 sa identita šéfa MI 6 utajovala a nazýval sa písmenom C.