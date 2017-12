Obedná pauza: replikujte

Máte dobrú pamäť? Dokážete si zafixovať obrázok a potom ho rýchlo nakresliť odznova? Pixafixa vás v tom poriadne preskúša.

6. júl 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Máte dobrú pamäť? Dokážete si zafixovať obrázok a potom ho rýchlo nakresliť odznova? Pixafixa vás v tom poriadne preskúša. Prvýkrát vám obrázok ukáže skutočne iba na pár sekúnd. Môžete si ho síce kedykoľvek vyvolať naspäť, stojí to ale cenné body. Triafať sa netreba len do správnych pixelov, ale aj do správnej farby.



Ovládanie:

Myš: kreslenie

Klávesnica: Z - zmena farby, X - ukázať predlohu.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.