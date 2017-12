Nový Firefox má 55 chýb

Zdá sa, že Firefox 3.5 sa vo finálnej verzii dostal do obehu skôr, ako mal. Do dnešného dňa používatelia odhalili až 55 chýb, medzi ktorými sú aj problémy s rýchlosťou načítavania webov či stabilitou prehliadača. V testovacích verziách to používatelia neo

3. júl 2009 o 6:10 Milan Gigel

dhalili. Všetky problémy by mala odstrániť verzia 3.5.1, ktorá by mala byť k dispozícii ešte tento mesiac. Tí, čo so svojim prehliadačom majú nejaký problém sa môžu vrátiť k predchádzajúcej verzii, alebo zatnúť zuby. S chybovosťou to však nie je až také kritické, ako to môže na prvý pohľad vyzerať. Väčšina používateľov si vraj pri konzumnom surfovaní nič nemusí všimnúť.