Svet prišiel za päť storočí o vyše 800 druhov rastlín a živočíchov

Svet za posledných päť storočí stratil vyše 800 druhov rastlín a živočíchov.

4. júl 2009 o 21:44 TASR

WASHINGTON. Takmer 17.000 druhom hrozí vyhynutie, uviedla dnes Medzinárodná únia pre ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN).

Znamená to, že medzinárodné spoločenstvo zlyhá pri napĺňaní cieľa vytýčeného do roku 2010, ktorým bolo posilňovanie biodiverzity na Zemi - udržanie pestrosti foriem života. Väčšina vlád sa k tomu zaviazala v roku 2002.

Analýza IUCN poukazuje tiež na spojitosť kríz vo finančnom svete a v environmentálnej ríši s tým, že pracovné miesta sú dôležité, ale nie na úkor prírody.

"Nechceme, aby sa robila voľba medzi prírodou a ekonomikou. Chceme len dostať prírodu pri rozhodovaní na tú istú úroveň," povedal editor správy Jean-Christophe Vie.

Z analýzy vyplýva, že od roku 1500 vymrelo 869 rastlinných a živočíšnych druhov, pričom ďalších 290 druhov je "vážne ohrozených" a pravdepodobne vyhynú.

Pre porovnanie, "červená listina" IUCN z roku 2004 hovorila o 784 vyhynutých druhoch od roku 1500. Podľa autorov správy sa množstvo vyhynutých druhov "neprípustne podceňuje". Poskytuje však prospešný obrázok toho, čo sa deje so všetkými formami života na Zemi.

Ako ďalej uviedol Vie, je to dokonca oveľa nepriaznivejšie ako ekonomická alebo banková kríza. "Môžete stratiť kľúčový priemysel, ale môžete ho vybudovať nanovo. V prírode, ak to stratíte, stratíte to. Strácate množstvo kapitálu, ktorý sa nedá nahradiť," povedal Vie.

Podľa štúdie hrozí vyhynutie najmenej 16.928 druhom rastlín a živočíchov. Z toho takmer jednu tretinu tvoria obojživelníky, viac ako osminu vtáky. Skoro štvrtinu z ohrozených druhov predstavujú cicavce.