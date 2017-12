Českí vývojári z Mindware zabijajú nočné mory v hre Dreamkiller

2. júl 2009 o 8:00 Ján Kordoš

Po ďalšom originálnom nápade kooperatívneho hrania vo Voodoo Nights sa napokon ku koncu ani nedopracovali a ostatné vývojárske tímy prišli okamžite so svojimi kooperatívnymi hrami. Na veľké hry treba veľké herné štúdio a akonáhle si to v Mindware uvedomili, presedlali na tituly menej náročné na vývoj. Painkiller: Overdose takou hrou bol a navyše rozhodne medzi odpad nepatril, držal sa osvedčenej schémy arkádového strieľania na more podivných protivníkov a ono to pohodlne fungovalo.

Od tohto konceptu rýchleho strieľania sa príliš nevzdialia ani vo svojej ďalšej hre nazvanej Dreamkiller. Podobnosť teda nielen v názve, ale i v samotnej hrateľnosti. Zápletka akčnej hry nie je komplexná, ale na predstavenie toho, čo sa deje (navyše pri tak jednoduchom koncepte hrateľnosti) to úplne stačí. Psychiater Alice Drake disponuje špeciálnou schopnosťou navštevovania myslí svojich pacientov. Netreba dodávať, že o šialené, bizarné a rôzne ľudsky pokrútené svety nebude núdza.

V praxi to znamená toľko, že hráč ako Alice vstúpi do novej, jednej z dvanástich úrovní, kde všetko vystrieľa, krv potečie prúdom, všetko naokolo bude absurdné (vrátane nepriateľov) a adrenalín už spraví svoje. V jednoduchosti je sila a tento princíp zatiaľ zafungoval vo väčšine kvalitných projektov. Dreamkiller by sa mal objaviť na jeseň pre PC a Xbox 360. Vydavateľom je Aspyr Media.

Zdroj:Shacknews