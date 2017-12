Nokia BH-504: hudba a telefonovanie bez káblov

Sú ľahké, dobre sedia na ušiach a dorozumejú sa nielen s mobilmi, ale aj s počítačmi a vreckovými prehrávačmi. Čo všetko možno očakávať od bezdrôtových slúchadiel so zabudovaným mikrofónom? Otestovali sme a vieme viac.

1. júl 2009 o 16:00 Milan Gigel

Ak sa povie bluetooth headset, mnohí si predstavia drobnú elektronickú bižutériu na jedno ucho, ktorá obslúži mobil na diaľku bez toho, aby ste ho museli vyberať z vrecka. Akonáhle však príde rad na hudbu, takéto riešenie nestojí za nič. Treba hľadať inde. Na pultoch predajní nájdete headsety, ktoré sú vyhotovené po vzore klasických slúchadiel. My sme v redakcii testovali model BH-504 od Nokie, ktorý sa odpichol od toho hlavného – komfortu.

Odvážna skladačka

Plastový rám, mäkké mušle potiahnuté imitáciou kože a pružný oceľový plech. S týmito materiálmi prídete do styku ihneď po vybalení zo škatule. Prácu dizajnérov rozhodne nemožno prehliadnuť. Akoby ste v rukách držali zmenšenú kópiu kvalitných štúdiových slúchadiel so všetkým čo k tomu patrí – dobrou prispôsobiteľnosťou na hlavu, mäkkým prítlakom na ušnice a komfortom, ktorý nemožno prehliadnuť.

Aj keď sa výrobca snažil dosiahnuť minimálnu hmotnosť a rozmery, nepodľahol pokušeniu odľahčiť slúchadlá až na ich najnutnejšiu kostru. Práve naopak – výsledok pôsobí serióznym dojmom a primeranou húževnatosťou. Snáď iba vŕzganie plastov o kovovú výstuhu je pri prvom skúmaní trochu znepokojujúce, netreba však podľahnúť panike. Jemný nástrek teflónovým mazivom ich spoľahlivo umlčí.

V notebookovej taške sa malé slúchadlá stratia, do vrecka saka by ste ich však márne odkladali. Bez zmeny rozmerov by to nebolo ono. Konštruktéri siahli po kovových kĺboch a zámkoch, ktoré nie sú až také bežné, ako by sa mohlo zdať. Slúchadlá nekompromisne velia – zlomte nás. Kovový mechanizmus však pracuje s takou spoľahlivosťou, že nadobudnete presvedčenie, že ste lepší systém doposiaľ nevideli. Presne tvarované dorazy, napružené zubenie – skrátka riešenie, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou nemá šancu opotrebovať.

Dve spojenia súčasne

Slúchadlá používajú rozhranie Bluetooth 2.1 s rozšírením EDR a vďaka podpore viacerých profilov ich možno spárovať takmer s čímkoľvek. So starými mobilmi komunikujú ako jednoduché handsfree, s novými pridávajú doplnkové funkcie akými je napríklad hlasové vytáčanie hovorov a cez A2DP s AVRCP prenášajú v dobrej kvalite zvuk do slúchadiel s tým, že tlačidlami je možné ovládať reprodukciu.

Pri párovaní so zariadeniami sme nenarazili na žiadne zvláštnosti. Po tom, čo sme slúchadlá prepli do párovacieho režimu sa po štvornulovom PINe pripojili ku všetkému, čo sme mali k dispozícii. Výhodou je, že súčasne dokážu nadviazať spojenie s dvoma systémami.

Takže kým za notebookom počúvate hudbu z jeho disku, v tých istých slúchadlách vás upozorní na prichádzajúci hovor zvoniaci mobil. Je to praktické a musíme povedať, že s notebookom sme si ich užívali naplno. Či už v spojení so Skypeom, alebo počúvaní hudby.

Desaťmetrový dosah je dnes štandardom a my dodávame skúsenosť, že prekážkou nie je ani železobetónová podlaha v rodinnom dome. Kým mobil oddychuje v prízemí na nabíjačke, na poschodí pumpuje do uší muzika.

Tlačidlá mohli byť lepšie

Mať na uchu tlačidlá a nevidieť na ne nie je úplne ideálne, nie je však problém zvyknúť si na ich neprirodzenú polohu. Nás však trápilo čosi iné. Mäkké mušle jemne dosadajúce na uši a tuhé mikrospínačové tlačidlá akosi nejdú k sebe. Kým ovládanie hlasitosti či presun medzi skladbami je možné zvládnuť bez problémov, horšie je to s prijímaním hovorov a ovládaním reprodukcie. Treba zatlačiť oproti hlave pevne, aby sa čosi udialo.

Je to prešľap, ktorý nemožno prehliadnuť a tak dúfame, že v novších modeloch to už bude lepšie. Vystúpené tlačidlá s jemnejšou mechanikou by boli fajn.

Zvuku chýba čistota a šmrnc

Ak chceme hodnotiť zvuk, musíme povedať, že 34 milimetrovým neodýmovým slúchadlám rozhodne dynamika nechýba. Po celú dobu sme však mali pocit, že elektronika sa snaží upraviť signál tak, aby boli niektoré frekvenčné pásma zvýraznené a iné potlačené.

Kým pri hovorenom slove je všetko fajn, pri hudbe chýbajú výšky, stredom chýba čistota a všetko sa točí okolo basov. Pri diskotékových peckách to nemusí prekážať, akonáhle však siahnete po rockovej klasike, máte pocit, akoby medzi slúchadlami a vašimi ušami bola natiahnutá papierová blana, ktorá rozmazáva zvuk. Ekvalizér vo vreckovom prehrávači či notebooku dokáže veľa zachrániť a práve vtedy si uvedomíte ten rozdiel.

Čosi tu nehrá a patrilo by sa na to upozorniť.

Výdrž v norme

Výrobcom avizovaných 7 hodín výdrže pri počúvaní hudby a 9 pri telefonovaní sme hravo dosiahli bez toho, aby sme sa stali otrokmi nabíjania. Stačí 15 minút na to, aby akumulátory načerpali polovicu svojej kapacity, po hodine pripojenia k nabíjačke sú nabité úplne.

Keďže akumulátory sú zabudované, zaujímalo nás, ako je to s rentabilnosťou ich výmeny v servise. Zatiaľ čakáme na odpoveď, priebežne ju doplníme do článku.

Bezdrôtový stereo headset Nokia BH-504 hodnotíme pozitívne aj napriek nedostatkom, ktoré sme pri testoch odhalili. Lepšie spracované tlačidlá a kvalitnejší zvuk by boli významným krokom vpred, použiteľnosť tohto modelu je však na dobrej úrovni, hlavne vďaka kvalitnej konštrukcii. Ak zvažujete o kúpe, nechajte si tento model radšej predviesť, aby ste vedeli presne do čoho idete.