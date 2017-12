SP2 pre Vistu už aj v slovenčine

Kumulatívny balík záplat a aktualizácií pre Vistu je dostupný už aj v slovenskej jazykovej mutácii. Doteraz si ho mohli používatelia internetu stiahnuť iba v jednom z piatich svetových jazykov.

1. júl 2009 o 8:48 Milan Gigel

Microsoftu trvalo približne mesiac, kým dotiahol jazykové úpravy do konca. Pre používateľov Visty to znamená jediné. Ak si SP2 doposiaľ do svojich počítačov nenainštalovali manuálne, v dohľadnom čase bude do ich strojov distribuovaný cez systém automatických aktualizácií.

Inštalačný balíček nájdete na nasledovných adresách: