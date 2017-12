Vyšiel Firefox 3.5 – rýchlejší a s novými funkciami

Dokáže si spomínať a zabúdať na povel, dopraje vám dostatok súkromia a poradí si s multimédiami aj bez flashu. Rýchlejšie vykreslí zložité weby a ak mu to dovolíte, prezradí, kde sa práve nachádzate. To všetko prináša nová verzia prehliadača.

1. júl 2009 o 7:25 Milan Gigel

Ušetrí vaše nervy

Obnoviť omylom zavretú kartu dokázali už predchádzajúce verzie Firefoxu. Čo však v situáciách, ak omylom zavriete jedno z okien plných kariet? S týmto si poradí až nová verzia prehliadača. V histórii registruje nielen to ktoré weby prehliadate, ale aj v ktorých oknách máte záložky otvorené. Znamená to, že ak omylom zavriete okno, jediným kliknutím ho opäť otvoríte. Je to praktické a mnohí túto drobnosť ocenia. Obzvlášť tí, čo sa spoliehajú na to, že prehliadač si pri každom spustení pamätá všetky weby, ktoré pri jeho vypnutí nechali otvorené.

Podporí vás v tajomstvách

Ak nechcete, Firefox si nebude vôbec pamätať, čo ste robili. Ak aktivujete režim súkromného prehliadania, všetky informácie sa budú ukladať kdesi nabok, aby sa po opustení tohto režimu z počítača stratili. Stroj zabudne na všetky cookies, ktoré weby vyrobili, žiadny záznam sa neobjaví v histórii, neuložia sa ani formulárové dáta či heslá. Akoby ste vôbec nikde neboli. Či je tento režim na to, aby deti tajili svoje kroky pred rodičmi, alebo sa internetisti nemuseli hanbiť za surfovanie porna azda nie je podstatné. Isté však je, že túto funkciu má v portfóliu viacero prehliadačov.

A ak ste si zabudli takýto režim aktivovať, selektívne mazanie histórie ponúkne podobnú službu. Na povel môžete zrušiť záznamy z posledných niekoľko hodín či dní, alebo prehliadaču prikážete, aby zabudol všetko o webe, na ktorý ukážete myšou.

Zjednoduší prehliadanie multimédií

Nový štandard HTML5 už nemusí riešiť či si prehliadač poradí s videom tak, ako to predchádzajúce štandardy nemuseli riešiť s obrázkami. Ich spracovanie je úlohou prehliadača. Firefox s podporou formátov Ogg Theora a Ogg Vorbis tak dokáže prehrať multimédiá bez toho, aby potreboval flash. Firefox nie je prvým prehliadačom čo do dokáže, webov, ktoré sa na túto novinku spoliehajú je však primálo.

Zaujíma vás, ako to vlastne na strane kódu vyzeralo včera a dnes? Namiesto komplikovaného

<object width="560" height="340"><param name="movie" value="player.swf?file=/bla/bla/bla/video.ogv "></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" player.swf?file=/bla/bla/bla/video.ogv " type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>

dostane prehliadač skrátený povel

<video src=/bla/bla/bla/video.ogv>

Prispôsobí obsah vašej polohe

Weby zajtrajška vraj budú prihliadať na to, kde sa nachádzate. Podľa vašej polohy vám ponúknu prehľad lokálneho spravodajstva, akciové ceny v obchodoch, predpoveď počasia či čokoľvek iné. Firefox je v novej verzii na túto novinku pripravený. Vždy sa vás však vopred opýta, či má prezradiť vašu polohu, alebo nie. Je to atraktívna vízia budúcnosti, snáď sa podľa nej nebude riadiť aj reklama.

Nenechá vás čakať

Komplikované weby s Javascriptami sa načítavajú rýchlejšie. Všimnete si to hlavne na pomalšom počítači s menšou pamäťou, na rýchlom stroji možno nepostrehnete nič. Stalo sa však už akýmsi zvykom, že vývojári prehliadačov súperia v rýchlosti o každú tisícinu sekundy a kto zaostáva, nie je „in“. Vo Firefoxe sa nový akcelerátor volá TraceMonkey a podľa nás je úplne jedno, či tam je, alebo nie.

Firefox je v súčasnosti dostupný v 70 jazykových mutáciách a používa ho 300 miliónov internetistov. K novej verzii sa prepracujete cez voľbu aktualizácie v tej pôvodnej, alebo môžete zavítať na web www.getfirefox.com, ktorý si vás oťukne, aby vám ponúkol inštalačný balík v rodnej reči. Ako vždy, novú verziu nájdete aj na našom serveri www.tahaj.sk