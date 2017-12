Wolfenstein - nacisti z inej dimenzie

Na časy, kedy nás do hernej nirvány dostávalo chodenie po pravouhlých chodbách (bez podlahy a plafónu) a strieľanie nacistov v staručkom Wolfovi 3D sú už preč a dnes je i nostalgická spomienka či návrat k hraniu pomerne ojedinelou záležitosťou.

Na časy, kedy nás do hernej nirvány dostávalo chodenie po pravouhlých chodbách (bez podlahy a plafónu) a strieľanie nacistov v staručkom Wolfovi 3, spomíname radi. Sú však už preč a dnes je i nostalgická spomienka či návrat k hraniu pomerne ojedinelou záležitosťou. Možno ste i vy hrali Wolfa vo dvojici, kedy jeden hráč riadil pohyb, druhý strieľal a otváral dvere! Možno ste to nerobili, ale užívali ste si pôsobivú atmosféru jednoduchej a na vtedajšiu dobu originálnej akcie. Áno, Wolf 3D je zapísaný v herných análoch. Zlatým písmom!

Prejdime však k veci. Return to Castle Wolfenstein bolo považované za pokračovanie kultovej strieľačky a dá sa povedať, že sa i vcelku vydarilo. Ešte úspešnejšie chce na predlohu nadviazať Raven Software, ktoré v spolupráci s id Softom poctivo maká na Wolfensteinovi novej generácie a pre menšie úpravy sa termín vydania presunul na koniec letných prázdnin. Inak by sme sa už preháňali v inej dimenzii Veil, kosili nacistov a náramne sa bavili. Nejakú tú chvíľu však ešte vydržíme. Aspoň máme čas a priestor na to, aby sme si zopakovali, na čo sa môžeme vlastne tešiť.



Wolfenstein nebude žiadnou revolúciou v žánri strieľačiek z vlastného pohľadu. Nesnaží sa o to, neprichádza so srdcorevúcimi prehláseniami o úplne novej hrateľnosti, originalite vytekajúcej už priamo z média. Nie, Wolfestein bude akcia v starom štýle, správne dávkovaná, bez príkras a hlavne sa bude neustále niečo diať. Nepriatelia sú nielen tradiční vojaci rôznych šarží, ale chýbať nebudú ani monštrá z inej dimenzie. Nacistom sa totiž podarilo otvoriť dimenziu Veil, okultistické snahy Ríše sú dobre známe a ako to už väčšinou býva, niečo sa zvrtne a náš hlavný hrdina – kto iný ako B.J.Blaskowicz – sa prebúdza v nemocnici, kde dostala sestrička nového pacienta. Z Veilu ju prišiel svojimi čepeľami jemne poštekliť neviditeľný Assassin. Krvou sa šetriť nebude, niekedy dokonca grafické efekty dostanú absurdný šmrnc – nebude to síce Kill Bill, no z mŕtveho nevytečú ani tri kvapky ako to býva v iných akčných hrách.

Hlavná postava sa prirýchlo zoznámi s paralelným svetom a zistí, že jedinou možnosťou ako prežiť, je začať ju využívať. Prechádzanie medzi dvomi dimenziami sa tak stane nutnosťou. V druhom svete nebudeme môcť tráviť večnosť, ale obmedzovaní príliš nebudeme. Práve vo Veil-e totiž získava B.J. špeciálne schopnosti, ktorými môže operovať a výrazne si tak pomáhať: spomaľovanie času vám nielenže umožní zneškodniť rýchlych protivníkov v našom svete, ale navyše postavy aj zvýrazní, takže ich likvidácia je jednoduchšia. Nebude chýbať ani napríklad špeciálny štít odrážajúci strely a na rad sa dostanú i jednoduché logické rébusy. Jednoduché pre Wolfensteina – čiže prechod z miesta A na miesto B bude možný len v tom prípade, že vykonáme niečo v druhej dimenzii, čo ovplyvní náš svet a ďalej to už poznáte. Nič, nad čím by ste si museli lámať hlavu dlhšie ako 10 sekúnd.

Iná dimenzia, podivní protivníci – na to predsa treba aj špeciálny arzenál zbraní. Chýbať nebudú flinty dobre známe z iných akčných hier, no zaujímavejšie vyzerajú kúsky okultistické, ktoré dokážu urobiť jedno veľké nič. Napríklad taký Particle Canon síce má istú spotrebu, chvíľu mu trvá, než to zo seba zostane, no na podlahe nenájdete žiadny neporiadok, žiadne krvavé fľaky po stenách. Tesla Gun poteší všetkých fanúšikov 220 Voltov a to samozrejme nie je všetko, pohráme sa ako s plameňom, tak i s mrazom. Najlepšie však je, že všetky zbrane budú upraviteľné. Zbieraním skúsenosti s daným arzenálom bude možné investovať získané body do rôznych vylepšení, takže nám to ďalej dostrelí, zlepší sa presnosť, prieraznosť, zvýši sa kapacita zásobníku či rozsah poškodenia. Jednoduché prvky spravia vynikajúci zážitok, ktorý bude nútiť striedať zbrane a využívať ich konkrétne prednosti.

Wolfenstein pobeží na engine, ktorý poháňal Dooma 3 či Quake-a 4, avšak nie je to príliš poznať. Prostrediu samozrejme chýbajú hypermoderné textúry a flóra Crysis, nečakajte rozsiahle exteriéry Army II. Wolfenstein bude vo svojej podstate o koridoroch a naskriptovaných scénach. Grafické spracovanie bude skôr postačujúce ako ohromujúce, no to sa nedá povedať o fyzikálnom engine, ktorý rozhýbe viacero objektov na hernej scéne. Niektorými bude možné navyše manipulovať, dokonca vraj dôjde aj na rozhovory s postavami. Aké romantické, to by sme od Wolfa nečakali. Paleta farieb zvolená buď v pochmúrnom štýle vojny, no po prechode do druhej dimenzie naberie prostredie špecifický, zelený nádych a bizarná scenéria je v kombinácii s podivnými monštrami a zbraňami dokonalá.

Rýchla a naskriptovaná akcie – presne o tom bude Wolfenstein a je zbytočné brániť sa tomu. Noviniek je poskromne, niekomu môžu okultizmus vadiť a pripadať mu šialený, ale Raven Software chce vytvoriť akciu. Výhradne akciu a keď už musí niekde ustúpiť (vylepšovanie zbraní), je to decentné. Keď sa totiž zamyslíte, kedy naposledy ste si z chuti zastrieľali? A Raveni to s akciami sakramentsky dobre vedia.