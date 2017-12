Lienky v Británii možno vyhladia tisíc druhov

Vyše tisíc druhov hmyzu môže vo Veľkej Británii zmiznúť. Vyhubí ich nová, z Ázie dovezená lienka.

30. jún 2009
LONDÝN, BRATISLAVA.





LONDÝN, BRATISLAVA. Maličká a červená, s drobnými bodkami na krovkách. Taká je v našej predstave lienka, ktorú považujeme za príjemný a pekný hmyz.

Tento ľudový hlásič počasia však patrí v živočíšnej ríši k agresívnym a často aj užitočným útočníkom. Živí sa voškami, a preto sa používa ako nepriateľ rôznych škodcov, ktoré útočia na naše rastliny. Ale nesmie ho byť priveľa.

Premnožený útočník

Lienok poznáme mnoho. Určených je viac ako 450 druhov, napriek tomu nie všetky sú rovnako nebezpečné či veľké. Začiatkom tohto desaťročia sa preto do Európy rozhodli doviezť takzvanú lienku ázijskú - harmonia axyridis.

V Spojených štátoch ju viac ako dvadsať rokov využívali proti rôznym škodcom. Tento veľký, agresívny a jedovatý druh sa však rozšíril viac, ako bolo potrebné. A sám sa dostal až do Veľkej Británie.

„Rýchlosť, akou sa rozšíril, je jednoducho nevídaná,“ povedala podľa BBC News Helen Royová z britského Centra pre ekológiu a hydrológiu.

Odborníci pritom už v minulosti upozorňovali na možné nebezpečenstvo, ktoré tento cudzí a privezený druh predstavuje pre ostatný domáci hmyz.

Napokon to bol dôvod, prečo ho priviezli. Ukazuje sa však, že lienka napáchala viac škody ako úžitku. Vo Veľkej Británii sa premnožila a ohrozuje skoro tisícku domácich živočíchov, nielen vošky.

Obyčajné lienky sa rozmnožujú raz do roka. Tento nový druh, ktorý sa do Británie dostal až v roku 2004, to však dokáže až päťkrát. Jeho invázia sa preto za päť rokov premenila na katastrofu.

A najhoršie to ešte len bude, pretože v krajine sa očakáva teplé leto, ktoré druhu vyhovuje. „Nie je pritom veľa vecí, ktoré na túto lienku útočia,“ vysvetľovala médiám Royová.

Proti lienkam parazitom

Nová lienka ešte v štádiu larvy požiera nielen vši, ale aj iné larvy lienok a ďalších druhov. Podobne ako dospelé jedince, ktoré sa dokážu kŕmiť aj ovocím. Zároveň obsahujú jedovatú látku, ktorá ohrozuje alergikov.

S premnoženými lienkami by však paradoxne mohol pomôcť ďalší živočích. Niektorí vedci upozorňujú, že známe parazity, ktoré spôsobujú sterilitu a ktoré boli predtým zvyknuté iba na domáce lienky, sa začínajú prispôsobovať novému druhu.

Keby im ľudia trochu pomohli, mohli by účinnejšie zaútočiť na lienky. „Ak prídeme na spôsob, ako nainfikovať lienky parazitom, nainfikované lienky pošleme do prírody,“ povedal Remy Ware z Cambridgeskej univerzity. Parazit sa potom rozšíri sám.

Pripomína to však situáciu, keď proti voškám začali bojovať lienkami. Proti lienkam chceme bojovať parazitom.

Čo však s premnoženým parazitom, ktorý môže zničiť celú populáciu britských, aj tých príjemných, lienok?