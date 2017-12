Platiť parkovné cez SMS správy sa bude dať aj R.Sobote

Už aj v Rimavskej Sobote sa bude môcť platiť za parkovanie prostredníctvom SMS správy. Službu mobil parking schválila miestna samospráva na ostatnom mestskom zastupiteľstve.

30. jún 2009 o 12:22 TASR

Magistrát uzavrie zmluvy so spoločnosťami Brantner Gemer a MPay Slovakia na dobu neurčitú. Prvá menovaná spoločnosť má parkovacie plochy v nájme. Druhá bude zabezpečovať mobil parking. Rimavskosobotská samospráva musí teraz zakúpiť mobilné počítačové zariadenie pripojené do siete internet na kontrolu platieb. Jeho cena je 356 eur (11.026 Sk). Mesačný poplatok za službu bude stáť mesto 8,30 eura (250 Sk).

Je ťažké povedať, ako to budú využívať domáci. Pre obyvateľov iných miest to môže byť dobré, budú to chváliť, povedal TASR primátor Štefan Cifruš. Podľa neho aj mestská polícia, ktorá platenie parkovného kontroluje, mobil parking uvítala. Je to niečo nové a myslím, že aj dobré. Po polroku urobíme kontrolu toho, ako sa táto služba ujala, podotkol Cifruš.

Mobil parking využívajú aj v niektorých ďalších slovenských mestách, napríklad Bratislave či Lučenci.