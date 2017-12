Piráti chcú žalovať Švédsko, spúšťajú nový projekt

Pirátska paranoja nekončí. Nie je tomu tak dávno, čo odsúdení prevádzkovatelia servera The Pirate Bay vyslovili presvedčenie o tom, že ich sudca bol zaujatý. Teraz tvrdia, že zaujatý bol nielen on, ale aj súd, ktorý údajnú zaujatosť skúmal.

Žalovať chcú štát a odvolávajú sa na svoje ľudské práva. Očakávajú, že ak by Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v ich prospech, dostali by sa von zo šlamastiky.

Otázne je, na ako dlho. Už teraz pracuje skupina na novom projekte The Video Bay, ktorý má prelomiť bariéry služby YouTube. Server má ponúknuť priestor pre videá vrátane klipov, ktoré musel Google po upozorneniach hudobných vydavateľstiev stiahnuť. Internetisti by tak k obsahu chráneného autorskými právami mohli pristupovať bez toho, aby ho zdieľali. Tým by sa podstatne líšil od sporných torrentov.

Zatiaľ ide iba o takmer nefungujúci projekt postavený na štandardoch HTML 5. Možno ide o rovnakú mediálnu bublinu, ako pirátske strany vznikajúce po svete. S takmer nulovou mocou a nulovými výsledkami.