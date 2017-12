Google testuje mobilné reklamy

Zdá sa, že reklamné bannery nám začnú znepríjemňovať život aj v mobiloch. A to nielen na webových stránkach, ale aj v softvéroch. Google začal testovať svoj systém AdSense for Mobile Applications na platformách iPhone a Android.

30. jún 2009 o 9:52 Milan Gigel

Čo to znamená? Vývojári si budú môcť zarobiť tým, že do svojich softvérových titulov zakomponujú reklamné bannery. Reklama sa tak začne zobrazovať aj tam, kde doposiaľ nebola. V ére mobilného internetu to však nie je nič prekvapivé.

Pre jedných to znamená príležitosť pre financovanie svojej práce, pre iných starosti, ako sa neželaných reklám zbaviť. V prípade Google je však zrejmé, že ide o čosi iné. Vstup na mobilný trh, ktorý môže priniesť firme príjmy bez toho, aby sa musel internet nafukovať. V mobiloch predsa už nejakú tú dobu takmer nepovšimnutý existuje.

A ako na tom bude Symbian, Windows Mobile či BlackBerry? O týchto platformách zatiaľ Google taktne mlčí.