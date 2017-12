Všetky mobily budú mať rovnaké nabíjačky

Už od budúceho roka budú nabíjačky mobilov vzájomne zameniteľné. Desať najväčších výrobcov mobilov sa na podnet Európskej komisie dohodlo na tom, že zjednotia systém napájacích konektorov. Rozhodli sa pre štandard microUSB, ktorý nie je pre nikoho cudzí.

30. jún 2009 o 8:05 Milan Gigel

Cieľom je zjednodušiť nabíjanie mobilov, zbaviť ľudí zbytočných nabíjačiek a odbremeniť od elektronického odpadu životné prostredie. Svoj nový mobil si tak od budúceho roka nabijete už akoukoľvek mobilnou nabíjačkou.

Zjednotenie trhu by však nepomohlo, ak by ste si s každým novým mobilom museli nabíjačku kúpiť opäť. Preto Európska komisia od výrobcov mobilov očakáva, že budú predávať telefóny v baleniach bez nabíjačiek, alebo ponúknu dve alternatívy – plnú s nabíjačkou a odľahčenú – ekologickú. K novému mobilu tak budete môcť využiť nabíjačku, ktorú už máte v domácnosti.

Aj keď v prechodom období by bolo možné tento sľub naplniť pribalením microUSB redukcie ku každému súčasnému modelu, od výrobcov očakávame, že jednotné konektory zabudujú priamo do mobilov. Odpinkať dohodu pribalením redukcie, ktorá i tak zostane napichnutá na kábliku adaptéra situáciu nerieši. Viete si predstaviť, že pre každý mobil v domácnosti si budete musieť strážiť jeho redukciu? Vykašlete sa na to, aby ste používali jedinú nabíjačku a pôjdete opäť v starých šľapajách.

Zmena však môže mať aj vedľajší negatívny efekt – stratu kompatibility starého príslušenstva s novými radmi mobilov. Mnoho firiem používa svoj proprietárny konektor nielen na nabíjanie, ale aj na pripojenie slúchadiel, či handsfree sady. Uvidíme, ako sa zachová firma Apple, ktorá používa svoj univerzálny dockovací konektor už roky.

Pod dohodu sa podpísali firmy Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion, Samsung, Sony Ericsson a Texas Instruments.