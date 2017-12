Neoficiálne: Nex-gen konzoly zlacnejú

30. jún 2009 o 10:30 Ján Kordoš

Sony postupne vypredáva verziu PS3 s 80 GB harddiskom, ktorá bude nahradená rozšíreniu so 160 GB diskom. Kapacitou väčší model sa bude postupne vypredávať do jesene a simultánne s poslednými kusmi bude predstavená špeciálna užšia verzia PS3 Slim. Okolo tohto ohlásenia sa viedli zaujímavé debaty, jedna strana hovorila o zbytočnom rozruchu a novinárskych informáciách vycucaných z prstu a druhá o samozrejmosti. Nechajme sa prekvapiť. Isté však je, že s príchodom tenšej PS3 Slim dôjde i na zníženie ceny, ktoré by mohlo rozbehnúť predaje konzoly od Sony výraznejšie.

Pre Microsoft zas Ars Technica predpovedá nahradenie Pro verzií (60 GB HDD) atraktívnejšími cenovými zľavami, až bude napokon úplne nahradená Elite verziou so 120 GB harddiskom, ktorá výrazne zlacnie v priebehu septembra. Obe konzoly sa teda začnú orientovať výhradne na modely s čo najväčším úložným priestorom, čo sa dá pochopiť, pretože napríklad cenový rozdiel medzi Pro a Elite verziou Xboxu 360 nebol až tak markantný, aby sa muselo šetriť.

Ide však len o dohady, ktoré nie sú oficiálne ničím podložené. S cenou však bude musieť ísť dole určite Sony, ktoré znižovanie stále tvrdohlavo odmieta a odráža sa to žiaľ i na predajnosti konzoly. Pre porovnanie (ceny ProGamingShopu) zoženiete Xbox 360 Pro verziu za 229€ (Elite za 279€) a Sony drží cenu modelu so 40 GB HDD na 319€ a 80 GB HDD na 354€.

Zdroj:Joystiq