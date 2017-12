Hovory a SMS v roamingu od stredy zlacnejú

Ceny hovorov v roamingu mobilných operátorov v krajinách Európskej únie (EÚ) od 1. júla zlacnejú. Vyplýva to z nových pravidiel o roamingu, podľa ktorých sa cenový strop za minútu uskutočneného hovoru zníži z 0,46 eur bez DPH na 0,43 eur bez DPH.

29. jún 2009 o 16:30 SITA

Za minútu prijatého hovoru v roamingu sa cenový strop tzv. "eurotarify" zníži z 0,22 eur na 0,19 eur bez DPH. Zlacneniu roamingových hovorov má tiež pomôcť aj ich novonariadená tarifikácia, ktorá bude pri odchádzajúcich hovoroch v roamingu sekundová od prvých 30 sekúnd volania a pri prijatých bude platiť hneď od prvej sekundy hovoru. Nové pravidlá EÚ o roamingu upravujú aj cenu SMS správ. Zaslanie SMS správy v zahraničí tak bude stáť maximálne 0,11 eur bez DPH. Zároveň sa novými pravidlami zavádza aj veľkoobchodný cenový strop dátového roamingu, pričom jeden stiahnutý megabajt by podľa neho nemal presiahnuť cenu jedného eura. Zníženie veľkoobchodného cenového stropu dátového roamingu však neznamená automatické zníženie maloobchodných cien. Podľa Európskej komisie (EK) budú mať nové pravidlá EÚ pre roaming za následok zníženie účtov spotrebiteľov za roaming až o 60 %.

Okrem automaticky aktivovanej eurotarify po prekročení hraníc ponúkajú mobilní operátori svojim zákazníkom aj špeciálne akcie, v podobe výhodnejších cien, ako je samotná eurotarifa, rozšírenia akcií aj o nečlenské krajiny EÚ, resp. zavedenia sekundovej tarifikácie po 30 sekundách hovoru aj v krajinách, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Tretí mobilný operátor Telefónica O2 Slovakia navyše maximálne stanovenú cenu eurotarify s DPH podliezol o jeden eurocent pri odchádzajúcich, resp. o niečo vyše pol centa pri prichádzajúcich hovoroch. Telekomunikačný úrad SR (TÚ) však v súvislosti s roamingom varuje občanov, aby boli obozretní a pred začatím využívania roamingových služieb sa oboznámili s podmienkami a cenami, čím môžu predísť nechceným prekvapeniam v podobe vysokého účtu za komunikačné služby. Regulácia a špeciálne akcie operátorov znižujú síce ceny roamingu, avšak podľa TÚ sa neoplatí pred finálnym rozhodnutím spoliehať len na reklamu a ústne informácie predajcov, ale potrebné je dôkladne sa oboznámiť so všetkými podmienkami a cenami. "Pri prekročení štátnej hranice operátor informuje užívateľa zaslaním automatickej SMS správy, že využíva roaming a zároveň mu poskytne základné informácie o cenách za poskytované služby," uviedol hovorca TÚ Roman Vavro.

Regulácia roamingu, ktorá je výhodná pre konečných spotrebiteľov však zároveň znižuje výnosy mobilných operátorov. Podľa spoločnosti T-Mobile sa od operátorov neustále očakávajú investície do sietí a nových moderných technológií, no zároveň sú čoraz viac obmedzovaní v cenotvorbe, ktorá by vychádzala z tradičných trhových mechanizmov fungujúcich na plne konkurenčných trhoch. "Poskytovanie roamingu po tomto znížení cien sa určite odrazí na finančných výsledkoch našej spoločnosti," uviedol hovorca T-Mobile Slovensko Andrej Gargulák. Ako ďalej informoval, minulá regulácia roamingu sa viditeľne podieľala na znížení rastu výnosov v prvom kvartáli tohto roka. "Aj pri súčasnej vlne regulácie predpokladáme negatívny dopad na výšku výnosov v tomto fiškálnom roku," uviedol Gargulák.