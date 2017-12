Samsung B5702 Duos – dve SIMky v akcii

Jeden telefón, dve SIM karty. S takouto konfiguráciou sme v redakcii experimentovali v posledných dňoch. Vyplatí sa, alebo ide iba o nedokonalý spôsob, ako vyriešiť problém s nosením dvoch mobilov?

29. jún 2009 o 17:16 Milan Gigel

Samsung B5702 Duos

Plusy podpora dvoch kariet

húževnaté vyhotovenie

prehľadný firmvér

výdrž batérie Mínusy iba 2G

fotoaparát bez blesku

Technológia Dual Standby nie je v portfóliu Samsungu novinkou. Ponúka ju každý model, ktorý dostal prívlastok Duos. Ak však očakávate inteligenciu ktorá ušetrí náklady pri telefonovaní, možno budete trochu sklamaní. O čom vlastne podpora dvoch SIMiek je?

Vložte ich a telefonujte

Vložte do mobilu dve SIMky, zadajte pri zapnutí dvojicu PIN kódov a ste na príjme. Mobil zaregistruje karty v sieťach operátorov a čaká na prichádzajúce hlasové volania a esemesky. Vy ste zastihnuteľní bez toho aby ste museli mať vo vreckách dva telefóny, ostatní majú smolu ak sa vám vybije batéria – zmiznete z dosahu oboch prístupových ciest.

Šetriť musíte pozorne

Mobil síce rešpektuje, že môžete používať karty dvoch rôznych operátorov, určiť však cez ktorú kartu bude volanie lacnejšie nedokáže. Musíte si pri každom vytáčaní sami zvoliť, cez ktorú sieť pôjde komunikácia von. Telefón štandardne predpokladá, že využijete primárnu kartu, akonáhle však kliknete na bočné magické tlačidlo, využije kartu sekundárnu. Je to praktické – netreba zachádzať nikde do menu, všetko beží ako na povel.

Ak v mobile kombinujete osobnú kartu s firemnou, vhod padne automatický časový preklápač. Cez pracovné hodiny bude primárna karta pracovná, po fajronte sa ňou stane vaša osobná. A ak by vás ani vo sne nenapadlo byť po fajronte na príjme, pracovnú kartu si môžete deaktivovať.

Pravdupovediac, čakali sme viac ako manuálnu voľbu. Pravidlá, ktoré by podľa predvoľby telefónneho čísla alebo časových rozsahov volili tú výhodnejšiu by boli efektívnejšie. Výrobca však asi nepočíta s tým, že by jednotlivec používal karty dvoch operátorov na to, aby ušetril pri každodennej domácej prevádzke.

Dokáže hlas aj 2G dáta

Keďže nielen hlasové volania a esemesky sa stali každodenným mobilným chlebíčkom, preskúmali sme, ako je to s dátovými spojeniami. Mobil si poradí iba so štandardmi GPRS a EDGE, vždy však ponúka voľbu, cez ktorú kartu spojenia realizovať. Vytvoriť si možno pevne prednastavené profily, aplikácie sa však môžu pred každým použitím spýtať, ktorú kartu plánujete použiť. Keďže symboly na displeji jasne zobrazujú s ktorou kartou pracujete, je málo pravdepodobné, že sa pomýlite.

Možno sa pýtate, prečo telefónu chýba podpora 3G sietí. Ak si uvedomíte, že jediný akumulátor musí napájať súčasne dva GSM moduly, začína byť jasno.

Zdvojená ponuka

Keďže mnohé nastavenia a funkcie sú naviazané priamo na SIM kartu operátora, množstvo ponúk je v používateľskom rozhraní zdvojených. Výrobca sa snažil zachovať dobre známu prehľadnosť systému a tak pridal do prostredia nový prvok – záložky. Či už pracujete s telefónnym zoznamom, esemeskami, nastaveniami volaní či SIM Toolkitom, vždy musíte vedieť ktorú kartu máte na mysli.

Aby ste nezostali iba pri označeniach 1 a 2, možné je priradiť kartám grafické piktogramy. Škoda že v ponuke nie sú aj logá operátorov, bolo by to o čosi prehľadnejšie.

Dobre stavaný slajder

Samsung B5702 Duos svojou konštrukciou nepatrí ani medzi najštíhlejšie, ani medzi najľahšie mobily na trhu. Svojim dobre stavaným telom nás však presvedčil o svojich kvalitách. Plastové dielce na odľahčenie, kovové prvky pre vystuženie a dobre kalibrované pružiny mu dávajú punc spoľahlivosti a technickej vyváženosti.

S jeho šedými nenápadnými tónmi a zhasnutým displejom na seba pozornosť nepúta. Je ako šedá myš, ktorej chýba šmrnc. To však nemení nič na tom, čo dokáže.

Kvalitný displej, priemerná klávesnica

Ostré kontúry detailov, svieže farby s množstvom odtieňov a silný jas, ktorý sa stará o dobrú čitateľnosť na priamom svetle. Takto hodnotíme v krátkosti QVGA displej so 6 centimetrovou uhlopriečkou, ktorý firma používa aj pri iných modeloch. Už v minulosti sme spomínali, že firmvér mobilu dokáže využiť všetko, čo displej ponúka – inak tomu nie je ani v tomto prípade. Rezy písma s vyhladzovanými hranami a prehľadná grafika nesklamú.

Klávesnica je akýmsi šedým priemerom v ponuke súčasných modelov. Ergonómiu má prispôsobené aj na hrubšie prsty, jej odozva je však akási tvrdá a neosobná. Pri vyťukávaní čísel si to možno ani neuvedomíte, akonáhle sa pustíte do e-mailovania a esemeskovania, cítite že to mohlo byť aj lepšie.

Multimédiá ako sa patrí

Dobre spracovaný hudobný prehrávač, FM rádio s RDS dekodérom, 3 megapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním a možnosť pripojenia bezdrôtových slúchadiel. Takáto výbava je dnes akýmsi štandardom a výrobcovia jej už nevenujú veľkú pozornosť.

Pre Samsung je typický dobre spracovaný prehrávač, rádio s dobrou citlivosťou a priemerný fotoaparát, ktorému tradične chýba doplnkový blesk. Výrobca nás pri tomto modeli s ničím neprekvapil. S čím však treba počítať je investícia do pamäťovej karty. V balení nenájdete žiadnu a s 50 megabajtami veľký koncert nezahráte.

Internet v zdravom základe

Aj keď mobil pracuje iba v 2G sieťach, s e-mailami si poradí rovnako dobre, ako s webmi. A keďže GPRS a EDGE prenosy nepatria medzi najrýchlejšie, padne vhod ak si prehliadač NetFront uvedomí, že stránka na ktorej ste má aj svoj RSS kanál. Ponúkne ho a vy ušetríte čas sťahovaním reklám a navigačných panelov na titulke, bez ktorých sa hravo zaobídete.

Samsung B5702 Duos vás udrží cez e-mail v kontakte s ostatnými, nie je to však mobil, ktorý by staval internet na prvé priečky. Proste dostanete základnú výbavu ktorá funguje, keď ju najviac potrebujete.

Výdržou nás uspokojil

Napájať dva GSM moduly určite nie je energeticky nenáročná činnosť a preto sme pri testovaní nečakali nejaké zázraky. Preto nás prekvapilo, že telefón stačilo nabíjať každé tri dni aj napriek tomu, že sme chvíľami neodolali hudobnému prehrávaču, či e-mailovej komunikácii. Výrobca udáva 200 hodinovú pohotovostnú a 10 hodinovú hovorovú výdrž, čo môže zodpovedať tomu, čo sme pri testovaní zistili my. Dvojica aktívnych spojení v tomto prípade rozhodne nie je na úkor výdrže.

Samsung B5702 Duos môžeme hodnotiť ako mobil strednej triedy pre nenáročných, ktorý si poradí s prevádzkou dvoch mobilných pripojení súčasne. Uspokojiť môže tých čo cestujú za prácou do cudziny, ale ľudí čo chcú oddeliť súkromie od práce či minimalizovať výšku faktúr. Aj keď sa výrobca snažil dodať obsluhe dostatok komfortu, predsa nám len chýbali inteligentné funkcie, ktoré by dokázali zužitkovať dvojicu spojení naplno.

Technické parametre v skratke