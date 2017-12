RPG hra z prostredia Votrelcov oficiálne pochovaná

29. jún 2009 o 15:35 Ján Kordoš

Vývojársky tím Obsidian Entertainment má na svojom konte hneď niekoľko kvalitných RPG (Star Wars Knights of the Old Republic II, Neverwinter Nights II) a momentálne sa plne venuje špionážnemu trileru Alpha Protocol. Dôvody zmrazenia tohto zaujímavého projektu, ktorý nebol nikdy bližšie predstavený, oficiálne zverejnené neboli, takže sa len môžeme dohadovať, či išlo o rozhodnutie Segy, ktorá v rámci šetrenia radšej dala hre červenú, prípadne vývoj nešiel po takej ceste, ako si vydavateľ predstavoval alebo dokonca samotný tím Obsidian Entertainment uprednostnil vývoj jedného projektu z vlastnej dielne.

Na Aliens RPG teda definitívne nik nepracuje a Sega nemá podľa svojho hovorcu s týmto titulom žiadne plány. Pomaly sa začalo hovoriť, že do večných lovísk putovala i ďalšia Aliens hra s podtitulom Colonial Marines, no tieto zvesti boli napokon vyvrátené a Gearbox stále na hre pracuje. Druhý projekt Aliens vs. Predator vychádza z viac než 10 rokov starej hry a mal by sa jej držať. Vývoj bol zverený nezávislému vývojárskemu tímu Rebellion.

Zdroj: Kotaku, GiantBomb