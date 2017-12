Nathan Drake sa pokúsi poraziť Indiana Jonesa

29. jún 2009 o 13:20 Ján Kordoš

Nepodaril sa Hitman, na Laru Croft sa dá pozerať len s vypnutou hlavou a balíkom pukancov, podobne bol na tom Doom a mnohé iné snímky. Max Payne znechutil fanúšikov hry, ostatní si mohli odškrtnúť ďalší film, ktorý nestál ani za štvrtinu vstupného. Uwe Boll sa ticho krčí v kúte - rozhodne si však pozrite jeho Postal, to je jednoducho úlet.

Filmoví producenti sa však nevzdávajú a stále veria, že to pôjde. Možno majú pravdu a raz prerazia. Okrem nepotvrdených fám o príprave nového Hitmana (2010) je najzaujímavejším filmom Princ z Perzie. Nekonečne odkladané Halo sa neoplatí vyťahovať na svetlo sveta, avšak ľutovať nemusíme. Pribudol Nathan Drake z Uncharted, ktorý sa tento rok vráti v hre Among Thieves (november) a neskôr nám ukáže svoju akčnú tvár a zároveň i to, že Indiana Jones už patrí do starého železa. Alebo sa o to bude snažiť.

V pôvodnej hre Uncharted sme si mohli vyskúšať akciu v indianajonesovskom štýle a že išlo o podarenú zábavu, potvrdzuje (nielen) naša recenzia. Uncharted film by mal podľa Hollywood Reporter vznikať v Columbia Pictures, o scenár sa postará Kyle Ward (pracuje okrem Kane & Lynch i na spomínanom Hitmanovi 2). Bližšie informácie o filme uvoľnené neboli, no keďže už hra vyzerala filmovo a dobrodružstvo sa nieslo v pôsobivom štýle „hľadám poklad a som drsný hrdina so sexi spoločníčkou pri svojom boku“, napasovanie na jednoduchší, letný blockbuster by mohlo klapnúť.

Zdroj:Shacknews