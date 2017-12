Konfigurácie pre PC verziu Need for Speed: Shift

29. jún 2009 o 11:10 Ján Kordoš

Niektorí hráči sú radi, iní zas tvrdia, že EA len vydá ďalší diel, ktorý síce bude simulátorom, avšak bude ťažiť hlavne zo známej značky a pokojne mohli vydať Shift pod iným názvom. Tak či tak, postupne upadajúca séria by mohla konečne (a tentoraz skutočne naposledy) získať na svoju stranu nielen mainstreamových, ale i skúsenejších hráčov.

Majiteľov PC potešíme a nahneváme zároveň. Hardvérové nároky na PC sa oproti minulým minimálnym konfiguráciám výrazne zdvihli, avšak ono to koniec koncov nie je až tak zlá správa. Znamená to totiž, že PC verzia nebude (alebo by aspoň nemala byť, veríme v poriadnu optimalizáciu) o nič ochudobnená oproti konzolovým verziám. Práve technologická zaostalosť a minimum noviniek oproti predošlým ročníkom pochovali napríklad hokejové NHL.

Need for Speed: Shift je teda dôkazom, že EA nad PC platformou ešte palicu nezlomilo. Uvidíme ako to na to zareagujú sviatoční hráči, ktorí nemajú až tak silné PC a neupgradeujú pravidelne svojich miláčikov.

Minimálna konfigurácia:

CPU: Pentium 4 3.2 GHz

RAM: 1 GB (2 GB pre Visty)

Graf. karta: 256 MB s podporou Pixel Shaderov 3.0

HDD: 10 GB

Doporučená konfigurácia:

CPU: C2D 2.5 GHz alebo AMD 64 X2 2 GHz

RAM: 2 GB (3GB pre Visty)

Graf.karta: 512 MB s podporou Pixel Shaderov 3.0

HDD: 10 GB

Zdroj:PR