MF chce zriadiť jednotku pre riešenie počítačových incidentov

Na Slovensku by mala od 1. júla tohto roku začať pôsobiť špecializovaná Jednotka pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK), ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR (MF).

29. jún 2009 o 10:49 SITA

BRATISLAVA 29. júna (SITA) -

Ako ďalej vyplýva z návrhu organizačného, personálneho, materiálno-technologického a finančného zabezpečenia na vytvorenie jednotky CSIRT.SK, jej hlavnou úlohou má byť poskytovanie služieb potrebných na zvládnutie bezpečnostných počítačových incidentov, na odstránenie ich následkov a na následnú obnovu činnosti prevádzkových informačných systémov. "Okrem týchto základných služieb jednotka poskytuje aj služby preventívneho a vzdelávacieho charakteru a vzhľadom na nadnárodný a celosvetový charakter Internetu a bezpečnostných problémov spojených s informačnými a komunikačnými technológiami zabezpečuje aj spoluprácu pri riešení bezpečnostných incidentov na medzinárodnej úrovni," uvádza návrh MF.

Podľa rezortu financií dosiahnu finančné nároky na zriadenie jednotky v tomto roku 63,7 tis. eur. V budúcom roku by to malo byť 249,8 tis. eur a v roku 2011 403,1 tis. eur. Ročné náklady na prevádzku jednotky odhadlo MF po jej dotvorení na približne 396,9 tis. eur. Vytvorením jednotky CSIRT.SK predpokladá MF bezpečnejšie prostredie slovenského digitálneho priestoru, vyššiu ochranu investícií, ochranu osobných údajov občanov a vyššiu dôveryhodnosť v medzinárodnom kontexte. V konečnom dôsledku bude CSIRT.SK poskytovať služby štátnej správe, ale vzhľadom na charakter a potrebu ochrany celej Národnej informačnej komunikačnej infraštruktúry SR sa počíta v blízkej budúcnosti s poskytovaním vybraných služieb pre celú verejnú správu, resp. neskôr aj pre verejnosť.

MF navrhuje, aby jednotka CSIRT.SK bola zriadená ako súčasť už existujúcej organizácie - DataCentrum. Rezort financií predpokladá, že začlenenie jednotky do existujúcej štruktúry zjednoduší organizačné procesy, keďže sa využije komunikačná infraštruktúra a priestorové možnosti Datacentra.

Z dôvodu koordinácie národných aktivít, zameraných na predchádzanie a riešenie bezpečnostných problémov informačných a komunikačných technológií bola v roku 1990 založená medzinárodná organizácia FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) združujúca v súčasnosti viac ako 180 CSIRT/CERT tímov z celého sveta, ktorej členmi sú tímy z vládnej, komerčnej a akademickej sféry. Na európskej úrovni pôsobí skupina TF-CSIRT, ktorá napomáha spoluprácu CSIRT tímov v rámci Európy. TF-CSIRT poskytuje priestor pre výmenu skúseností a znalostí z oblasti informačnej bezpečnosti, pracuje na tvorbe spoločných štandardov a procedúr pre reakcie na bezpečnostné incidenty a pomáha aj pri vytváraní nových CSIRT tímov.