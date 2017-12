Sony vraj skríži hernú konzolu s mobilom

Čo by ste povedali na to, ak by ste si mohli zo svojej PlayStation Portable zatelefonovať? Už v dohľadnej dobe by sa tento sen mohol stať realitou. Firma zmenila svoje rozhodnutia a v novom produkte vidí možnosť, ako osloviť nových zákazníkov.

29. jún 2009 o 10:12 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 2 0 V plánovanom zariadení určenom primárne pre japonský trh by firma chcela skombinovať svoje skúsenosti z vývoja hernej konzoly s mobilným technologickým portfóliom Sony Ericsson. Akú tvár bude tento hybrid mať a aké funkcie ponúkne zatiaľ nie je zrejmé. Isté však je, že na trhu by mohol pribudnúť nový smartfón, ktorý sa bude snažiť zo svojho hardvéru vyťažiť maximum. Tentokrát sa nebude zameriavať na podnikovú sféru, ale domácich používateľov. Čo si o tom myslíte vy?