Výrobcovia mobilov zlepšili dostupnosť YouTube

Svedčí o tom enormný nárast objemu videí, ktoré sa na serveroch prevádzkovateľa objavujú práve z mobilných telefónov. V posledných mesiacoch vzrástol objem mobilných videí 17-násobne, samotný iPhone 3GS sa podpísal už v prvom dni pod 400 percentný nárast.

29. jún 2009 o 10:02 Milan Gigel

Za všetkým je integrácia YouTube priamo do firmvéru mobilov s previazaním na obsah telefónu. Znamená to, že ak chcete na server nahrať video, nemusíte zdĺhavo skúmať ako na to. V kontextovej ponuke si vyberiete odoslanie na YouTube, kde stačí vyplniť vašu identifikáciu.

Prevádzkovatelia webových služieb si uvedomujú, akú moc má mobilný segment v budovaní ich obsahu. Doposiaľ sa im však nepodarilo zúročiť túto platformu pri budovaní príjmov. Mobilná reklama výrazne zaostáva za tou počítačovou. A to je pre používateľov služieb zatiaľ veľké plus.