Sedmička bude možno aj na USB kľúčoch

Microsoft zvažuje možnosť, že by operačný systém Windows 7 dodával na trh aj na USB kľúčoch. Zjednodušil by tým inštaláciu na systémoch, ktoré nie sú vybavené optickou mechanikou.

29. jún 2009 o 8:36 Milan Gigel

Microsoft zvažuje možnosť, že by operačný systém Windows 7 dodával na trh aj na USB kľúčoch. Zjednodušil by tým inštaláciu na systémoch, ktoré nie sú vybavené optickou mechanikou.

Takýto spôsob distribúcie operačného systému by bol výhodný nielen pre netbooky, ale aj pre supertenké notebooky vybavené iba pevným diskom. Namiesto toho, aby museli používatelia siahnuť po neprimerane drahej externej mechanike, prácu by si zjednodušili inštaláciou priamo z USB kľúča.

Nad týmto deficitom by sa konečne mali zamyslieť aj výrobcovia počítačov, ktorí by mohli využiť služby lokálnej siete. Úprava BIOSu a jednoduchá aplikácia pre najrozšírenejšie platformy by mohli zaistiť, aby bolo možné naštartovať stroje bez optickej mechaniky z nosiča, ktorý je zasunutý v mechanike ľubovoľného stroja v lokálnej sieti. Rovnakým spôsobom by mohli zaistiť aj jednoduchšie zdieľanie mechaník v sieti.