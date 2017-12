Európske domény si poradia s diakritikou

Názvy domén s koncovkou .eu budú môcť obsahovať znaky, ktoré sú pre ostatné svetové domény neprípustné. V Európe sa tak otvára priestor pre použitie diakritiky, azbuky alebo aj gréčtiny.

29. jún 2009 o 6:55 Milan Gigel

Všetko je pripravené na to, aby registrátori siahli pri objednávke domén po takom formáte, ktorý im vyhovuje. Európa tak bude môcť do internetu vniesť špecifiká svojich jazykov a internetisti budú môcť s plným komfortom vpisovať do svojich prehliadačov názvy tak, ako ich používajú v každodennom živote.

Otázkou zostáva, či si na tento komfort vôbec zvykneme. Za tie roky, ktoré používame internet na pracoviskách a v domácnostiach sme si už akosi zvykli, že adresy diakritiku neobsahujú. Veľmi pomaly sme si zvykali aj na to, že s ňou začali pracovať mobilné telefóny v esemeskách.

Záujem o novú vymoženosť bude najmä v Grécku, na Cypre či v Bulharsku .