Obedná pauza: opatrné skoky

Cieľom hry Bango je odstrániť všetky plošinky. Robí sa to jednoducho, na väčšinu z nich sa stačí postaviť a oni zmiznú. Tieto "úpravy" levelu po ňom ale zároveň sťažujú pohyb.

29. jún 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Cieľom hry Bango je odstrániť všetky plošinky. Robí sa to pomerne jednoducho, na väčšinu z nich sa stačí postaviť a oni potom zmiznú. Tieto "úpravy" levelu ale zároveň výrazne sťažujú pohyb po ňom. Takže treba to poskakovanie poriadne plánovať. Sem tam sa zjavia aj nejaké plošinky so zaujímavými vlastnosťami, napríklad také, ktoré dokážu vypustiť jednu strelu a odstrániť tak jednu kocku, prípadne také, ktoré zmiznú až po uplynutí istého času.

Ovládanie:

Klávesnica - šípky (prípadne medzerník na skok).

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.