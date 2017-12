USA vyslali na obežnú dráhu nový meteorologický satelit

Raketa bez posádky nesie na orbitu najnovší geostacionárny environmentálny satelit GOES. Raketa vzlietla z Mysu Canaveral na Floride v sobotu večer.

28. jún 2009 o 1:56 TASR

MYS CANAVERAL. Nový sofistikovaný meteorologický satelit vyslali v sobotu v USA na obežnú dráhu.

Satelit mieri na obežnú dráhu vzdialenú od Zeme 35.400 kilometrov, kde podstúpi šesťmesačné testovanie. Bude obiehať okolo Zeme ako náhradný satelit a do služby ho povolajú v prípade potreby.

Sieť satelitov GOES sleduje hurikány a tornáda a monitoruje výbuchy na Slnku.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) riadi vývoj a vynesenie satelitov GOES na obežnú dráhu. Tento projekt uskutočňuje pre Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA). Satelit vyslaný na obežnú dráhu v sobotu nesie názov GOES 0, ale keď o týždeň a pol dosiahne svoju orbitu, premenujú ho na GOES 14.

Táto misia stojí 499 miliónov dolárov (318,53 milióna eur).

Zdroj: Associated Press