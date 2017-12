Surfujeme: hotely, ktoré vyrazia dych

Naučíme vás ako si zarobiť na internete a kde obohatiť svoju starú zbierku. Pozrieme sa na kuriózne hotely, odhalíme pozadie webov, pozrieme nejaké filmy a pozrieme sa na svet cez drobnohľad objektívu.

27. jún 2009 o 9:22 Milan Gigel

Speňažte svoju šikovnosť

Máte na Googli, Twitteri, Facebooku či inom serveri nepoužívaný účet s atraktívnym názvom? Pokúste sa ho ponúknuť záujemcom. So svetovými službami to začína byť podobné ako s doménami. Ak ste si uchytili názov ktorý stojí za to, určite sa niekto nájde, kto ho kúpi. A viete o čom je reč, určite navštívte server http://assetize.com/.

Kuriózne hotely

Železničné vozne, betónové rúry v parku, či laminátové bóje plávajúce na hladine. Ak hľadáte pri cestovaní netradičné spôsoby ubytovania, určite si nenechajte ujsť katalóg kurióznych hotelov na stránke http://www.unusualhotelsoftheworld.com/. Na Slovensku síce nenájdete ani jeden, nič vám však nebráni v tom, aby ste si kúsok vycestovali za hranice.

Zbierky celého sveta

Sociálne siete už prerazili aj do sveta zberateľov. Mince, známky, telefónne karty, bankovky, uzávery fliaš – so všetkým sa môžete pochváliť na webe http://colnect.com/sk, aby ste na oplátku mali prehľad o tom, čo sa nachádza v zbierkach iných. A o tom, že sme už iba kúsok od výmen už asi hovoriť netreba.

Malý-veľký svet

Makrosnímky dokázali vždy osloviť aj tých, ktorých fotografovanie príliš neberie. Možno aj kvôli tomu, že aj bez šikovnosti sa z času na čas pritrafí nasnímať čosi zaujímavé. Ak však chcete vedieť, kde končia možnosti makrosnímok, pozrite si kolekciu na stránke http://www.smashingmagazine.com/2009/06/26/35-examples-of-stunning-macro-photography/.

Ktoré weby majú spoločného vlastníka?

Skúsili ste si niekedy otvoriť aj iný web s koncovkou sme.sk ako našu spravodajskú titulku? Ak nie, možno vás po vložení reťazca www.sme.sk prekvapí výpis zo servera http://spyonweb.com/. Táto služba vám pomôže zorientovať sa v tom, ktoré weby bežia na rovnakých serveroch, alebo majú spoločného vlastníka.

Internetová filmotéka

YouTube je fajn, ale s vyhľadávaním a playlistami si na tomto serveri veľa zábavy neužijete. Všetko sa snaží napraviť nový projekt http://youflow.finnrudolph.de/. Výsledky vyhľadávania zostaví do takej formy, aby ste s prehrávaním klipov starosti nemali.