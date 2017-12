Väčšina aktívnych užívateľov internetu sa pripája z domu

Väčšina aktívnych užívateľov internetu ho využíva predovšetkým doma. Ako ďalej vyplýva z omnibusového prieskumu agentúry TNS SK, takto sa vyjadrili viac ako štyri pätiny (82,1 %) z tých užívateľov internetu, ktorí internet využívajú aspoň raz za mesiac (5

29. jún 2009 o 6:50 SITA

4 %).

Dve pätiny aktívnych užívateľov využíva internet aj v práci (41,3 %) a viac ako štvrtina (27,7 %) užívateľov surfuje po internete u priateľov, či známych. V porovnaní s celoslovenským priemerom využívajú internet v domácnostiach o niečo častejšie ľudia s vysokoškolským vzdelaním a obyvatelia Banskobystrického a Trnavského samosprávneho kraja. "Naopak v práci najčastejšie využívajú internet ľudia vo veku 30 až 59 rokov, respondenti s vyšším vzdelaním, ľudia z veľkých miest nad 100 tis. obyvateľov a obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja," uviedla agentúra TNS SK v správe z prieskumu.

Z respondentov, ktorí zatiaľ nemajú zavedené pripojenie na internet v domácnosti, si ho plánuje do roka zriadiť takmer jedna pätina (18,5 %). V horizonte jedného až troch rokov si ho plánuje zriadiť viac ako desatina (12 %) a od troch do piatich rokov necelých 5 % opýtaných. Polovica tých, ktorí nemajú ešte pripojenie na internet v domácnosti si ho vôbec neplánuje zaviesť a viac ako desatina nad tým zatiaľ neuvažovala. Z výsledkov štúdie ďalej vyplýva, že 60,6 % internetovej populácie využíva internet denne, 12,6 % surfuje po internete štyri až päť dní do týždňa a 14,7 % dva až tri dni. Menej ako raz za týždeň využíva internet necelých 5 % užívateľov internetu.

Štúdia Internet a Slovensko bola realizovaná v rámci omnibusového výskumu prostredníctvom osobných rozhovorov vyškolenými anketármi siete TNS SK s.r.o. Zber dát bol zrealizovaný v mesiacoch február až marec 2009 na výskumnej vzorke, ktorej štruktúra bola reprezentatívna pre obyvateľstvo Slovenska nad 15 rokov, vzhľadom na pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla a kraj. Celkovo sa omnibusového výskumu zúčastnilo 2 150 respondentov.