Compact Flash karty budú štyrikrát rýchlejšie

Nie preto, že by výrobcovia zdokonalili technológiu polovodičových pamätí, ale vďaka novej elektronike. Vďaka nej bude prebiehať zápis nie na jednu, ale na štyri karty súčasne. Novinka od firmy PhotoFast bude kompatibilná so všetkými doterajšími zariadeni

26. jún 2009 o 12:40 Milan Gigel

ami.

Nová karta využíva technológiu RAID0 pre rozdeľovanie zápisu, pričom súčasne obsluhuje 4 pamäťové karty formátu MicroSDHC. Aby bol záznam čo najrýchlejší, zapisované dáta rozdeľuje do šyroch kanálov. To znamená podstatný nárast rýchlosti, avšak nie do nekonečna. Obmedzením je šírka zbernice.

Pri 16 gigabajtových kapacitách MicroSD kariet bude možné za zaujímavú cenu získať extrémne rýchlu 64 gigabajtovú kartu pre zrkadlovku.