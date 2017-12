Čínske úrady zamedzili prístup na Google

Čínske úrady zamedzili prístup na internetový portál Google vo viacerých častiach krajiny. Príčinou má byť spor týkajúci sa toho, čo občania Číny smú prezerať na internete a čo nie.

25. jún 2009 o 15:33 Tomáš Vasilko

Najväčší vyhľadávač bol v najľudnatejšej krajine nakrátko nedostupný. Vypol ho Peking

PEKING, BRATISLAVA. Najrozšírenejší internetový vyhľadávač verzus najsilnejší internetový cenzor. Po niekoľkých rokoch pokoja sa Čína opäť pustila do americkej spoločnosti Google.



Číňania obviňujú vyhľadávač zo šírenia pornografie a násilníckych stránok. Práve pred takýmto obsahom chce Čína, ktorá sa považuje za krajinu s jednou z najsilnejších internetových cenzúr, oficiálne chrániť svojich občanov. Kampaň vyvrcholila v stredu, keď niekoľko hodín nemali Číňania prístup na stránku Google.com, ako aj Gmail. Analytici to považujú za varovný výstrel pre americkú spoločnosť, ako aj iné zahraničné portály.

Poslušný vyhľadávač

Google doteraz dlhodobo Čínu poslúchal. Do roku 2005 ho viackrát blokovali, no s vytvorením lokálnej verzie google.cn sa americká firma zaviazala rešpektovať prísne čínske obmedzenie.



Od tých čias už Číňania nemôžu na čínskom Googli nájsť odkazy na citlivé politické témy, ako je zakázané hnutie Falun Gong. „Podľa miestnych zákonov, regulácií a politiky niektoré výsledky nemôžu byť zobrazené,“ napíše Google po zadaní slov.

Hlavným cieľom súčasnej kampane však nemusí byť iba Google. V Číne začiatkom júna má vstúpiť do platnosti nariadenie, podľa ktorého má každý predaný počítač v krajine obsahovať zabudovaný softvér. Zelená hrádza, ako ho volajú, by mal slúžiť na to, aby automaticky blokoval pornografické stránky či stránky s vulgárnym a násilníckym obsahom.

Číňania softvér nechcú

„Teraz sa snažia ukázať, že Google nedokáže ochrániť čínske deti pred pornografiou,“ hovorí pre Time americká novinárka Rebecca MacKinnon, ktorá píše knihu o internete v Číne.



Vláda totiž musí o systéme svojich občanov presviedčať. Nový „potrebný“ softvér totiž čínski internauti odmietajú. V prieskumoch väčšina hovorí, že systém „naruší ich súkromie, budú sa ho snažiť odinštalovať a aj tak deti neochráni pred pornom“.



Navyše zle napísaný program, ktorého časti zrejme Číňania ukradli jednej americkej spoločnosti, vystavuje počítače útokom vírusov a hackerov.

Zástancovia ľudských práv hovoria, že je to ďalší krok Číny, ako dostať pod kontrolu internet. Neskôr sa zoznam blokovaných stránok môže rozšíriť aj na politické témy.