Overlord 2 - áno, vaša temnosť

Holandský vývojársky tím Triumph Studios nepatrí medzi tie, ktoré sú príliš na očiach. Lenže ich nenápadnosť je bohato vykompenzovaná hrateľnosťou, ktorú vo svojich projektoch rozdávajú plnými hrsťami.

26. jún 2009 o 10:00 Ján Kordoš

Prekvapujúco kvalitná fantasy ťahovka Age of Wonders robila svojho času výbornú konkurenciu vtedajším „Heroesom“ a keď minulý rok nečakane prišiel do našich skromných príbytkov Temný pán a svojim chrapľavým hlasom nás donútil slúžiť mu, robili sme to s radosťou, úsmevom na tvári a iskrou v oku. Overlord bolo pozitívne prekvapenie. Na rozdiel od iných pozitívnych prekvapení.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Pokračovanie nazvané jednoducho Overlord 2 (v príprave je aj Overlord Dark Legend pre Wii a Overlord Minions pre NDS) ponúkne všetko to, čo milujeme a ešte nám priloží čosi navrch. Neprotestujeme. Princíp hry možno z veľmi vzdialeného pohľadu pripomína stupídnu akciu, avšak pri všetkej úcte k týmto odborníkom, viac sa mýliť ani nemohli. Ovládali sme Temného pána, ktorý po prebudení sa vo svojom rozpadnutom a upadajúcom kráľovstve zisťuje, že všade vládne harmónia, pokoj a pastelové farbičky mu vypálili zrak. Preto vezme svoje krvou (imaginárnou) potrieštené brnenie, ovládne niekoľkých minionov a hybaj ho páchať zlo. Nielenže sme mávali mečom Temného pána, prstom sme ukazovali, kam majú naši služobníci ísť a náhle sa z akčnej hry stala príjemná stratégia. Aby to nebolo všetko, k dispozícii sme mali štyri druhy pomocníkov, každý sa hodil na čosi iné. Arkádová akcia? Na to ste veľmi rýchlo pri nahrávaní posledne uloženej pozície zabudli.

Prečítajte si recenziu prvého dielu, v ktorom sa nám Temný pán predstavil a zaujal nás.

Overlord 2 sa od tohto konceptu nebude príliš vzďaľovať, no ponúkne nám aj čosi navyše. Začneme príbehom: Temný pán sa stratil v prepadlisku dejín, no existuje šanca, že sa objaví duša, ktorej sa protiví rozkvitnutá lúka, zaľúbený pár držiaci sa za ruku a hipisákov by dotyčná osoba najradšej poslala do lomov rudu ťažiť. Nádej tu je a skrýva sa v tele dieťaťa. Po stopách starého Overlorda sa vydávame v koži nového adepta na trón najtemnejšieho arcizloducha si vybudujeme svoj skromný príbytok v podzemí (Dungeon Keeper sa žiaľ konať nebude), ktorý bude obsahovať aj niekoľko miestností na výrobu nových predmetov. Temná veža z minula teda ostáva v ruinách, no čo sme očakávali, keď jej vládla ruka ženy, všakže.

video //www.sme.sk/vp/9707/

Pohľad z kamery umiestnenej za hrdinom dobre poznáme. Ovládanie sa od minula nezmení, čo je tak trochu škoda, pretože „ukliknúť“ sa nám podarilo nie raz a ovládanie minionov bolo niekedy nepraktické, kostrbaté. Ale prežili sme to. Poďme k tým našim potvorkám, domácim zvieratkám. Hnedí minioni sa orientovali prevažne na prostý boj a plienenie. Červení prskali oheň a všetkým nepríjemne podkurovali (ako už u nich býva zvykom). Zelení patrili medzi tichších pomocníkov, vedeli zneškodňovať nepriateľov nenápadne, prípadne sofistikovane pomocou jedu. A na záver nám ostali modrí mágovia, ktorým nerobila problém voda. Funkcie im zostanú, možno pribudne niekoľko minoritných akcií navyše a všetkým s výnimkou modrých (asi neposlúchali) pribudne aj nejaké to zvieratko, na ktoré vysadnú a začnú sa pohybovať omnoho rýchlejšie.

Okrem toho sa prostredie významne rozšíri, dostaneme rozsiahlejšie pláne, boje raz za čas stratia na komornosti a k slovu sa dostanú i objekty na hernej ploche ako napríklad katapulty. Ale to všetko sú drobnosti, maličkosti, ktoré idú sťa krompáč jedným uchom dnu a druhým von. Čo nás teda dostalo? Humor. Bol nenápadný, možno nie pre každého, avšak zároveň tak milo pôsobivý. Byť zlým v rozprávkovom svete nemohlo nikoho rozhnevať, pretože išlo o prostú a chytľavú zábavu. Plienenie a rabovanie minionov nemalo chybu, na hlavu si dávali po prejdení poľom tekvíc ich vrchy, postupne sa zbrojili zbraňami, ktoré našli a jednoducho bola radosť na nich pozerať. Niekedy sa vám prišli pochváliť, čo získali, priniesli mešec zlata, klaňali sa, inokedy hurónsky smiali, poskakovali, vrešťali. Boli ako vaše neposedné dietky. Preto sa v Triumph Studios rozhodli nie hru zbytočne naťahovať a pridávať more prvkov, ale rozšírili dobre fungujúce a hlavne humor. Činností, ktoré budú minioni pomimo stvárať, bude ohromné množstvo, do lona im spadla i lepšia umelá inteligencia, takže ich nebudeme musieť vodiť za ručičku.

Tentoraz už presne vieme, čo máme očakávať. Temného pána privítame s darmi, panny, ktoré budú obetované na oltároch už čakajú. Tešíme sa na všetko to plienenie a robenie si srandy z fantasy klišé. A konečne nakopeme tých lenivých elfov, ktorí dokážu len protestovať proti ničeniu zelene (nepripomína vám to Greenpeace?) a nič poriadne nerobia! Overlord 2 čaká. Vyjde čoskoro (európsky termín vydania ukazuje na dnešný deň), no CD Projekt žiaľ presný termín vydania pre PC, X360 a PS3 neohlásil.