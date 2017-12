TÚ prvýkrát navrhol zrušenie regulácie

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) navrhol zrušiť všetky povinnosti, ktoré uložil spoločnosti Slovak Telekom (ST) na veľkoobchodnom trhu služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti.

25. jún 2009 o 10:49 SITA

“Je to po prvýkrát v histórii, keď Telekomunikačnú úrad navrhuje zrušiť reguláciu na niektorom z trhov,“ informoval jeho hovorca Roman Vavro. Podľa zistenia úradu pominul dôvod uloženia nápravných opatrení a tento trh nie je možné považovať do budúcnosti za trh podliehajúci regulácii. Pre vstup na daný trh totiž neexistujú trvalé a podstatné prekážky a regulácia tak nie je opodstatnená.

V súčasnej dobe na predmetnom trhu pôsobí osem spoločností, ktoré poskytujú služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti. "Na veľkoobchodnom trhu č. 3 existuje skutočná aj potenciálna konkurencia. Vedúce postavenie má spoločnosť eTel Slovensko, s.r.o., no aj ostatné podniky najmä Swan, a.s., Slovanet, a.s., GTS Slovakia, a.s., Dial, s.r.o. a spoločnosť Slovak Telekom a.s. majú na predmetnom trhu svoje stabilné postavenie," konštatoval TÚ. Najvyšší trhový podiel na úrovni 43 % mala z pohľadu čistého tranzitu ku koncu roka 2008 spoločnosť eTel Slovensko, s.r.o. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ktorá bola na základe prvého kola analýzy určená za podnik s významným vplyvom, mala ku koncu minulého roka 4-percentný trhový podiel, ostatné podniky majú trhové podiely do výšky 28 %. Rozhodnutím úradu tak už ST nebude mať v rámci trhu prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti povinnosť nediskriminácie, transparentnosti, vedenia oddelenej evidencie a nebude musieť uplatňovať ani nákladovú orientáciu.

Služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti je prenos volania alebo volania do siete internet medzi dvoma bodmi prepojenia toho istého prevádzkovateľa pevnej verejnej telefónnej siete.