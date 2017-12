Rozdelenie herného vydavateľstva THQ na tri divízie sa stalo nutnosťou

25. jún 2009 o 11:00 Ján Kordoš

Už zo samotného pomenovania divízií je zrejmé, že prvá sa bude sústreďovať na náročných hráčov, pre ktorých sú pripravované tituly ako Darksiders, MX vs. ATV Reflex, Homefront a Warhammer 40.000: Space Marine či už existujúce značky Company of Heroes a Dawn of War.

Online divízia sa sústredí na multiplayerové hry, pričom sa pokúsi preraziť na ázijské trhy. Reálne zatiaľ vyzerá len Company of Heroes Online, no THQ chce využiť viacero značiek ako Dawn of War a WWE.

Posledné zoskupenie sa orientuje na nenáročných hráčov. Dá sa očakávať podpora handheldov, mobilných telefónov a jednoduchších PC hier. Oficiálne nebol oznámený žiadny projekt, no v THQ už teraz plánujú podporovať Project Natal od Microsoftu.

Zdroj:Kotaku