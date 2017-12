Nokia N97 – internet ovládaný dotykom

Na prvý pohľad smartfón, ako každý iný – s veľkým dotykovým displejom, QWERTY klávesnicou, navigáciou a všetkým čo k tomu patrí. Stačí však niekoľko dní, a má vás v hrsti. Akoby sa do vášho vrecka presťahoval celý internet a zábava, ktorú máte radi. Aký

25. jún 2009 o 7:45 Milan Gigel

Nokia N97

Plusy výklopný mechanizmus

dotykové ovládanie prstom

rýchla odozva

až 32 gigabajtov pamäte Mínusy iba tri riadky klávesnice

slabý výkon FM vysielača

je tohtoročný trhák od Nokie? Povieme vám dobré, aj to zlé.

Bez dotykového displeja to dnes už nie je ono. Uvedomila si to aj Nokia, ktorá síce s oneskorením, avšak s o to väčšími ambíciami naskočila na rozbehnutý vlak v segmente mobilov, ktoré sú určené pre tých najnáročnejších – manažérov a technologických nadšencov. Neočakávajte ani prevratnú grafiku s animáciami, ani revolučné spôsoby ovládania. Čo však poteší je výbava a skutočnosť, že sa zaobídete bez stylusu. V menu, v internetovom prehliadači, kdekoľvek. Načo ho vôbec výrobca pribalil do škatule? Odpoveď sme dodnes neodhalili.

Konštrukcia, ktorá osloví

Namotávkou en-deväťdesiatsedmičky nie sú drahé materiály a povrchové úpravy, ale konštrukcia. Pevná, húževnatá a predsa len pohyblivá. Ak ju chytíte do rúk, budete vedieť presne, o čom je reč. Dvojčinný kĺb displeja a pružinový systém pracujú ako na povel. Jemne odsuniete displej a sám sa vyklopí do pracovnej polohy. Telefón sa zmení na internetový terminál, z ktorého za pochodu odošlete e-mail, nazriete na titulku spravodajského webu a so zvedavosťou nahliadnete do internetového archívu snímok vašich priateľov. Dômyselný mechanizmus vás bude nabádať k tomu, aby ste ho rozpohybovali vždy, keď sa budete nudiť. Je ako hračka, ktorá neomrzí.

Ako sa prepracovať k batérii, SIMke, či slotu na pamäťovú kartu? Ak ste sa v minulosti nestretli s telefónmi ktorých zadné kryty na vás kričali „vylom ma“, chvíľu vám bude trvať kým pochopíte, že na vylamovaní vlastne nič zlé nie je. Extrémne pružný plast, ktorý si pamätá svoj tvar je takmer nezničiteľný. Nech s ním robíte akékoľvek kúsky, prežije to.

Ak to máme zhrnúť do niekoľkých slov, môžeme povedať, že N97 plastový telefón s dobre spracovaným vyklápaním displeja, ktorý sedí v ruke či už na výšku, alebo na šírku. Jednu vec však nedokáže – nastaviť sklon displeja inak, ako to určil výrobca. A ak ste sa oň začali obávať v momente, keď sme použili slovo plastový, mali by ste vedieť, že obe časti telefónu sú vystužené kovovým rámom.

Veľký displej, priemerná kvalita

Displej s takmer 9 centimetrovou uhlopriečkou zaberá podstatnú časť čelného panelu a firmvér telefónu ho využíva v každej situácii naplno. S TFT technológiou a rozlíšením 360x640 bodov síce nie je na špici toho čo trh ponúka, môžeme však s istotou povedať, že na kvalitu zobrazovania sme sa sťažovať nemohli. Len čitateľnosť na priamom slnku by mohla byť o čosi lepšia.

Aby bol jas pod kontrolou a zobrazovanie nemíňalo viac energie ako je potrebné, do hry vstupujú dva senzory. Jeden prispôsobuje podsvietenie okolitému prostrediu a druhý vypína displej v momente, keď si telefón priložíte pri hlasovom hovore k uchu. Pri nečinnosti sa v režime spánku ruší aj napájanie dotykového snímača. Oba prvky preberie k životu posuvné tlačidlo na boku telefónu.

Hovoriť o tom, že zobrazenie sa automaticky prepína na šírku pri vysunutí klávesnice, alebo dokáže automaticky rotovať podľa informácií z akcelerometra by bolo asi zbytočné. Dôležité je, že zobrazovanie sa prepína rýchlo, bez zbytočného čakania. Nie vždy však snímač tvrdí pravdu. Jemné poťukanie je preň dostatočnou výstrahou.

Fajn klávesnica, ktorej chýba jeden riadok

Dvojica dotykových tlačidiel na čelnom paneli a mikrospínač pre prístup do menu a správcu bežiacich úloh si zaslúžia podstatne menej pozornosti ako podsvietená klávesnica s päťsmerovým ovládačom, ktorá sa objaví pri vysunutí displeja.

Je na dotyk príjemná, priestranná a membránové tlačidlá dobre reagujú na ovládanie oboma palcami. Bez dlhšieho nácviku sme pri písaní dosahovali dostatočnú presnosť na to, aby sme v teréne vyťukávali za pochodu dlhšie texty, v ktorých by ste veľa preklepov nenašli. A to nielen kvôli prediktívnemu slovníku, ale vďaka jej kvalite. Sú tu však veci, ktoré mohli byť dotiahnuté lepšie.

Ak sa pozriete na klávesnicu, zistíte že jej chýba štvrtý riadok. Pri vpisovaní číslic do textu, alebo používaní znakov s diakritikou sa nezaobídete bez preraďovača so symbolom modrej šípky. Je to zdĺhavé, takže sa diakritike skôr vyhnete, ako ju začnete používať. Márne by ste hľadali aj písmeno „ô“. Akosi sa naň zabudlo.

Neštandardné je aj umiestnenie päťsmerového ovládača vľavo, či posunutie medzerníka pod pravý palec. Zvyknete si však na to rýchlejšie, ako si myslíte.

Vyťukávanie písmen na gombíkoch však nie je jedinou cestou pre prácu s textom. Písať môžete znaky na displej aby ich softvér rozoznal, systém počíta aj s virtuálnymi klávesnicami na dotykovom displeji. Je však málo pravdepodobné, že okrem numerickej klávesnice pri vytáčaní čísel siahnete po čomsi inom. Snáď iba po hlasovom ovládaní, ktoré stále nie je neomylné.

Všetko na jednom mieste

Štart mobilu zaberie približne 10 sekúnd, po ktorých sa na displeji objaví všetko, čo ste si nadefinovali. E-maily ktoré vás zastihli v teréne, odkazy od priateľov na Facebooku, nové fotografie na Ovi, počasie na niekoľko dní dopredu, či aktuálne svetové spravodajstvo. Celkovo je k dispozícii 5 obdĺžnikových boxov, do ktorých si môžete vložiť informácie z ponuky. Žiaľ, žiadny z nich nie je možné zväčšiť na úkor iných. Niekedy by sa to skutočne hodilo.

Posunutím prstu z boka na bok sa informácie stratia, po opätovnom pohybe sa vracajú späť. Otvára sa tak priestor na odsunutie pracovného stresu kdesi mimo dohľadu. Symbian S60 vo vynovenej úprave pre dotykové ovládanie nemá čím prekvapiť. Vyzerá rovnako striedmo ako ste naň zvyknutí. Jedni tvrdia že vývojári zaspali dobu, iní si cenia grafickú striedmosť a prehľadnosť.

Čo však zavážilo v našom prípade je dotykové ovládanie, ktoré pracuje tak, ako sme si predstavovali. Žiadne klikanie nechtom na malé ovládacie prvky, žiadne strácanie času so stylusom. Kam dopadne bruško prsta, tam sa vykonávajú povely. Vzhľadom na všadeprítomnú kontextovú ponuku sa síce s gestami zatiaľ nepočíta, do budúcnosti sa však môže mnohé zmeniť. Pre tých, čo sú na Symbian zvyknutí to znamená jediné. Namiesto dvoch kontextových tlačidiel a päťsmerového ovládača môžete klikať priamo na displej. Logika ovládania sa nemení.

Internet tak, ako ho máme radi

Ak je v dosahu hotspot, prostredníctvom WiFi sa pripojíte k jeho službám, ak nie, potom treba platiť za dátové prenosy operátora. N97 pracuje vo všetkých frekvenčných pásmach a rozumie si aj s 3G sieťami, takže rozhodne sa s ňou vo svete nestratíte.

Štandardný poštový klient je dobre spravovaný a v kancelárii a domácnosti využije dostupnú konektivitu na to, aby ste z kresla nemuseli odbiehať pri každom cinknutí k počítaču. Správy je možné čítať aj s prílohami, na kancelárskych dokumentoch si zuby nevylámete. Dvojica najnovších kúskov môže svietiť na titulke. Ak využijete aktualizácie, do mobilu sa natiahne nový Nokia Messaging, ktorý podporuje push technológiu. Pre prístup k e-mailom využíva výhradne dátové služby operátora, o to skôr však oznámi, že sa čosi deje. Žiaľ obe riešenia o sebe nevedia a tak sa v mobile zbierajú všetky e-maily dvakrát. Nokia plánuje služby v dohľadnej dobe zjednotiť. Naša rada znie – používajte obe, 32 gigabajtov zabudovanej pamäte je dosť aj pre veľké duplicity.

Internetový prehliadač s podporu flashu v jeho odľahčenej verzii vie na displeji vykúzliť to, čo zväčša očakávame od vreckových počítačov a nie mobilov. Bez problému sme načítali spravodajstvo denníka SME aj s vloženými videami, problematické nebolo ani zobrazovanie iných zložitejších webov. Videá sa síce miestami zasekávali aj pri WiFi pripojení, bez optimalizácie pre mobily to asi možno očakávať. Veľmi dobre hodnotíme navigáciu na stránkach, horšie je to so zoomovaním. Práve tu by sme očakávali gestá. Obzvlášť preto, že prehliadač vie reagovať pri rolovaní na rôznu rýchlosť pohybu prstu. Akceleruje tak, akoby chápal vaše zámery. Hovoria tomu kinetická akcelerácia. Ak vám pri mobilnom surfovaní vadí na weboch množstvo balastu, prehliadač vie pracovať aj s RSS kanálmi. Ak ich na webe nájde, dokáže ponúknuť prehľad článkov bez toho, aby ste sa museli navigovať po webe.

Poštou a webmi však internetové služby nekončia. Okrem Ovi Obchodu s prístupom k bezplatnému aj platenému doplnkovému obsahu je tu množstvo aplikácií, ktoré chýbať nesmú. Samozrejmosťou je klient pre Facebook, dostupnosť svetového spravodajstva, napojenie na populárne služby pre zdieľanie dát a mnoho iného, zväčša riešeného službami tretích strán. Čo nám však chýbalo je dobre spracovaný bezplatný klient pre prístup k IM sieťam. A keď hovoríme dobre spracovaný, myslíme tým aj to, že bude pripravený na dotykové ovládanie.

Ak hovoríme pri N97 o internete, je tu všetko na čo si spomeniete. Notebook môže pokojne zostať zavretý kdesi v kufri automobilu. To len keby náhodou....

Organizácia dát, plánovanie či evidencia úloh – všetko je spracované bez akýchkoľvek noviniek, takže vás nič neprekvapí. Snáď až na jednu drobnosť. Mobilná kancelária si síce poradí s čítaním dokumentov v najrozšírenejších formátoch, pri pokuse o úpravu vás prepadne hlásenie o tom, že vám chýba príslušná licencia. V Ovi Obchode sme ju nenašli a Nokia ju v ponuke nemá. Zakúpiť ju možno iba od firmy, ktorá balík vyvíja.

Štandardné slúchadlá, prislabý FM vysielač

Ak povieme že N97 má 32 gigabajtov internej pamäte a rovnakú kapacitu znesie aj v slote pre pamäťové karty, je jasné že bez hudby a videa to akosi nejde. Obzvlášť preto, že pri 3,5 mm jack konektore si môžete vybrať slúchadlá aké len chcete a na 9 centimetrovom displeji je možné sledovať filmy pri cestovaní lepšie, ako na malom displeji vreckového prehrávača.

Hudobný prehrávač predstavovať snáď netreba. Je rovnaký ako v ostatných telefónoch od Nokie. Vybavený je prehľadným triedením skladieb, ekvalizérom a FM vysielačom, ktorý presmeruje zvukový výstup z príliš slabých reproduktorov či priemerných slúchadiel do ľubovoľného FM prijímača. S jeho výkonom sme však neboli veľmi spokojní. Pár centimetrové zmeny vzdialenosti od prijímača rapídne ovplyvňovali kvalitu zvuku, takže mobil končil zväčša položený priamo na rádiu.

Videá nás na veľkom displeji príjemne prekvapili, nepočítajte však s tým, že systém si automaticky poradí s divixom z internetu bez konverzie alebo doplnkového softvéru. Áno, k dispozícii je aj televízny výstup, žiaľ káblik sa v balení nenachádza. Treba si zaň vyplatiť.

FM tuner s možnosťou záznamu vysielania, RDS dekodér, či diktafón sú bežnou výbavou, pri ktorej sa zbytočne zastavovať nebudeme. Povieme iba toľko, že s pribalenými slúchadlami sme s príjmom signálu boli spokojní.

Dobrý fotoaparát, slabý blesk, všadeprítomné GPS

5 megapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním a aktívnou krytkou sa v mobiloch od Nokie neobjavuje po prvý raz. Očakávať od neho možno ostré fotografie s veľmi dobrou farebnosťou, ktorá sa približuje k realite viac, ako doposiaľ. Množstvo efektov a nastavení zodpovedá súčasnému štandardu, dvojitý LED blesk však nedokáže pri slabšom svetle žiadne zázraky. Snímky sú zrnité a strácajú detaily. S tým však zatiaľ každý počíta.

Video je natáčané v prednastavenom širokouhlom formáte 640x352 bodov, ktorý je prispôsobený rozlíšeniu displeja. Kompresia je o čosi vyššia ako by sme si želali a ani automatické zaostrovanie nedokáže dostatočne rýchlo reagovať na zmeny na scéne. Na krátke dokumenty je funkcia videozáznamu fajn, veľa však od nej neočakávajte.

Súčasťou výbavy je aj GPS modul a mapový softvér Ovi Maps. Rýchlosťou ovládania a odozvy sme však ešte stále kus za skutočnými automobilovými navigáciami aj napriek tomu, že kvalita máp je dobrá a v balíku je trojmesačná licencia pre hlasovú navigáciu. GPS modul však slúži aj mimo máp – umožňuje odosielanie koordinátov priateľom, označuje lokalitu snímania fotografií či určuje pre modul s predpoveďou počasia miesto, kde sa nachádzate.

Dva dni v plnom nasadení

Robustný akumulátor BP-4L už samotný naznačuje, že s výdržou by malo byť všetko v absolútnom poriadku. Pri plnom využívaní internetu a častým experimentovaním s multimédiami sme sa hravo držali za hranicou dvojdňovej výdrže batérie. Veľký kus kapacity neukrojilo ani nepretržité pripojenie k WiFi hotspotu s aktívnymi klientami pre komunikáciu.

Počas niekoľkých dní používania sme dospeli k záveru, že Nokia N97 je smartfón, ktorý síce v niektorých rysoch netrhá na trhu rekordy, dokáže však vkusnou integráciou služieb a skutočným dotykovým ovládaním ponúknuť komfort prenosného počítača zabudovaného v mobile. Prehľadné, dôverne známe prostredie si nás jednoducho získalo. A ak máme prezradiť viac, už v najbližších dňoch sa má objaviť aktualizácia firmvéru, ktorá by mala odstrániť niektoré drobnosti, ktoré sme popisovali v článku.

Technické parametre v skratke