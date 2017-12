Saboteur - bezfarebná osobná vojna

The Saboteur sa síce odohráva v období Druhej svetovej vojny, no rozhodne tento akčný projekt za vojnovú hru označiť nemôžeme.

24. jún 2009

Nik zrejme nebude protestovať proti prehláseniu, že s vývojármi z Pandemicu to ide dolu vodou. Pokračovanie žoldnierskeho chlebíčku pod názvom Mercenaries 2 ledva atakovalo vrchnú priečku priemernosti a licenciou podporovaný Lord of the Rings: Conquest zas priemernú hranicu pre istotu ani nezazrel v diaľke. A pri tom sú to šikovné hlavičky, ktoré nám dali sériu Destroy All Humans, Full Spectrum Warrior alebo Battlefront z prostredia Hviezdnych vojen. Po dvoch sklamaniach to vyzerá, že tretí projekt rozhodne o ich budúcnosti. Môžeme spokojne prehlásiť, že tentoraz to vyzerá nádejne.



The Saboteur sa síce odohráva v období Druhej svetovej vojny, no rozhodne tento akčný projekt za vojnovú hru označiť nemôžeme. Nie, že by hre chýbal hrdina, ovládať budeme tvrdého Íra Seana Devlina, ktorý si v Paríži užíva plnými dúškami - viď. obrázok o pár centimetrov vyššie. Hrdina tu je, len na postupne rozpínajúce sa chápadla vojny vo svojej podstate kašle. Alebo kašlal. Nacisti mu vzali priateľov a jeho samotného uväznili. Takto si svoj život rozhodne nepredstavoval a jeho voľba je čisto ľudská: nechce skončiť krviprelievanie. Je mu jedno, kto proti komu bojuje. Druhá svetová vojna ako pozadie pre pomstu, ktorej vodítkom je potrestanie tých, ktorí mu vzali všetko to, čo mal rád.

Jednoduchá zápletka pre akčnú hru sa dôstojne vyníma v otvorenom svete. Paríž so svojimi dominantami tvorí rozľahlé priestranstvo a Sean ako milovník rýchlych aut (nebude chýbať jazdenie v rôznych vozidlách) a žien si samozrejme neodoprie ani jedno, ani druhé. Ako budete The Saboteur hrať, záleží len na vás. Sean je ako pravý Ír chlap, ktorý päsťami rozdáva tvrdé údery, takže ak dôjde na priamo konfrontáciu, určite sa súboja nezľakne. K dispozícii bude mať samozrejme aj strelné zbrane, pričom arzenál pozostáva z dobre známych kúskov. Streľba prebieha už dobre známym postupom. Musíte sa kryť, takže budete využívať prostredie, okolité prekážky a spoza nich posielate nemeckým vojakom olovené pozdravy.

Cesta sily a deštrukcie jediným riešením nie je. Niekedy je výhodnejšie sa zakrádať v tieni a k akcii siahnuť iba v momente, kedy je to nutné. Nikto vás nebude penalizovať za to, že váš plán kradmého pripevnenia výbušniny na stenu továrne nevyšiel. Musíte sa prispôsobiť novej situácii a úlohu splniť tak či tak. Keďže je hra situovaná do veľkomesta, všade okolo vás sa týčia budovy. Po nich môže Sean podobne ako Altair z Assassin´s Creed loziť a pohyby pri šplhaní sú až nádherne plynulé. Ak spojíte všetky spôsoby plnenia úloh (všetko je na vás, pred misiou nedostanete nikdy určené ako máte úlohu splniť), povstane pred vami nádherná hrateľnosť.

Grafické spracovanie nijakým spôsobom nad tradičný pozerateľný priemer, no zaujať zaujme svojou štylizáciou. Hodnovernosť vymodelovaného Parížu nemusíme bližšie študovať. Nájdeme tu dobre známe budovy, uličky však boli prispôsobené hrateľnosti. To, čo zaujme, je farebná paleta. Na začiatku jednáte na vlastnú päsť, nik vás nepozná, nie ste členmi francúzskeho odboja a všetko okolo vás je vyvedené v čiernobielych farbách s výnimkou červenej. Akonáhle začnete proti nepriateľovi aktívne bojovať, povšimnú si vás domáci obyvatelia (budete sa napríklad pri naháňačkách ukryť v podnikoch, kam chodí len pánska spoločnosť) a svet v priateľskom prostredí zrazu naberie farby. Nielenže to vynikajúco vyzerá (hlavne depresívne ladené miesta, ktoré majú pod palcom nacisti), ale máte jednoduchý a pritom vynikajúci ukazovateľ dosahu nepriateľa.

The Saboteur zatiaľ nie je žiadny vyhlásený trhák, ku ktorému by sa oči hráčov upierali niekoľko mesiacov pred vydaním. Nenápadne však ponúka presne takú zábavu, ktorá by nás mohla pohltiť na dlhé hodiny bez veľkého kriku. Dátum vydania zatiaľ bližšie špecifikovaný nebol, dočkať by sme sa však mohli ešte tento rok. Veríme, že toto Pandemic pokaziť nemôže alebo inými slovami je The Saboteur jedným z čiernych koňov tejto sezóny.