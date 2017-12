Mobil upozorní obyvateľov na hroziace povodne a cyklóny

Dedinčania žijúci v oblastiach Bangladéša s častým výskytom povodní a cyklónov dostanú varovanie pred hroziacim prírodným živlom na svoj mobilný telefón.

24. jún 2009 o 17:01 SITA

BRATISLAVA 24. júna (SITA/AP) - Vláda Bangladéša nedávno podpísala dohody s dvoma hlavnými operátormi o posielaní výstrahy v prípade predpovede cyklónu alebo záplav svojim zákazníkom v južnom okrese Cox's Bazar a centrálnom Sirajganj. Cieľom nového systému je ochrana životov v 150-miliónovej ázijskej krajine často vystavovanej extrémom počasia.

Najmenej 28 miliónov ľudí žije v oboch oblastiach. Užívateľov mobilných telefónov síce pribúda, ich presný počet však nie známy. Súkromná spoločnosť Grameenphone a štátna Teletalk spustili projekt skúšobne na pol roka od júna do novembra, čo sú mesiace s najväčším výskytom monzúnových dažďov a tropických búrok. Hovorca bangladéšskeho ministerstva pre riadenie počas prírodných katastrof Golam Kibria dodal, že ak sa výstražný systém ukáže ako efektívny, mali by ho rozšíriť do ďalších oblastí. V súčasnosti obyvateľov ohrozených častí Bangladéša varujú prostredníctvom rozhlasu a televízie, ako aj vysielaním školených dobrovoľníkov cestujúcich na bicykloch a cez megafóny ohlasujúcich nutnosť odísť z domovov do bezpečia.