Pre turistov do kozmu stavajú prístav

V púšti amerického Nového Mexika začali budovať prvý komerčný kozmodróm.

BRATISLAVA. Cestujúci na nízku obežnú dráhu, dostavte sa prosím k bráne číslo päť. Posledná výzva pre cestujúcich na vysokú orbitu a Mesiac, brána tri sa bude zatvárať.

Kozmický prístav

Nejako takto môže už o niekoľko rokov či desiatok rokov vyzerať hlásenie na novom pozemskom „vesmírnom prístave“ v Novom Mexiku.

Práve tam začali stavať prvé komerčné letisko na cesty do vesmíru Spaceport America. Projekt za dvesto miliónov dolárov sa rozhodli financovať americký štát Nové Mexiko, ktoré má výhodnú klímu a prostredie, a spoločnosť Virgin Galactic, ktorá chce do vesmíru lietať.

Spaceport America je unikátny tým, že to bude prvý vesmírny prístav určený najmä turistom.

To, čo bolo pred pár rokmi ešte len predstavou autorov vedeckej fantastiky, tak môže už o rok a pol stáť v americkej púšti.

Miesto bolo zvolené úmyselne. Trojkilometrová dráha bude stáť mimo akýchkoľvek obývaných oblastí, na mieste, ktoré má 350 slnečných dní do roka.

Stavitelia sa preto spoliehajú, že na rozdiel od odpaliska NASA na Myse Canaveral nebude počasie hrať pri ich letoch dôležitú úlohu.

Do dvoch rokov

„Nechceme len, aby súkromní astronauti od nás lietali nahor. Je to aj o nových liekoch, slnečnej energii vo vesmíre či rôznych vedeckých výhodách,“ povedal pre BBC Steve Landeene, riaditeľ projektu.

Projekt komerčného vesmírneho prístavu, ktorý už samotný možno považovať za význanmý moment v histórii dobývania kozmu človekom, navrhol ateliér známeho architekta Normana Fostera. V púšti vytvoril futuristickú budovu, ktorá bude slúžiť ako ekologická základňa na lety súkromnej spoločnosti.

Tá je v súčasnosti pred testmi vesmírnej rakety SpaceShip Two, ktorá by mala do kozmu vyviezť prvých turistov. Richard Branson, majiteľ spoločnosti, tvrdí, že tak bude do dvoch rokov.

Ak sa to podarí, možno sa bude musieť pripraviť aj na hlásenia v duchu „váš odlet na orbitu bude mať krátke meškanie. Navštívte zatiaľ naše kaviarne v Spaceport America“.