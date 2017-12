Mesto Trenčín cez bluetooth rozosiela tipy turistom do mobilov

Mesto Trenčín v týchto dňoch zavádza službu zasielania turistických informácii priamo do mobilného telefónu.

TRENČÍN

Systém funguje cez funkciu bluetooth. Riaditeľka Kultúrno-informačného centra (KIC) Renata Kaščáková hovorí, že takúto službu zavádzajú ako prví na Slovensku. Naplno ju spustia 1. júla. Podobný model zaviedla pred niekoľkými rokmi Šaľa. Pomocou SMS môžu byť obyvatelia tohto mesta na juhozápade Slovenska informovaní o dianí v meste či dôležitých bodoch pri rokovaní zastupiteľstva.

Blue Phone bude fungovať na historickom Mierovom námestí do 50 metrov od vysielača, ktorý je umiestnený na budove KIC, približne od mestského úradu po pódium. Ak si návštevník mesta v tejto zóne zapne funkciu bluetooth, do minúty mu príde správa, ktorú môže prijať. “Výsledkom je správa o ponuke aktuálnych kultúrnych podujatí, prípadne iné užitočné tipy a informácie o meste priamo v telefóne,” uviedla Kaščáková. KIC do systému investovalo 1700 €, peniaze sa majú podľa Kaščákovej vrátiť jeho čiastočným komerčným využitím. “Reklamný priestor bude ponúknutý iba prevádzkovateľom vybraných služieb v oblasti cestovného ruchu a ponuky voľnočasových aktivít, pre ktorú bola služba zriadená,” dodala Kaščáková.