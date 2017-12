Notebooky budú s novými diskami tenšie a ľahšie

Čo by ste povedali na disk, ktorý vložíte do notebooku rovnako ako RAMku či WiFi modul? Samsung prichádza na trh s novou generáciou SSD diskov, ktoré je možné zasunúť do mini-PCIe slotu.

24. jún 2009 o 12:50 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 33 0 V malom kartovom module sa ukrýva SATA radič a polovodičová pamäť s kapacitou 64 gigabajtov. Dáta je možné zapisovať rýchlosťou 100 megabajtov za sekundu, čítanie je dvojnásobne rýchlejšie. Čo to pre svet notebookov znamená? V prvom rade budú môcť byť tenšie a ľahšie. Stroje bez optickej mechaniky a pevného disku budú môcť byť také tenké, ako im to dovolí hrúbka dosky plošných spojov a chladenia čipov. Pre tých, čo už svoj notebook majú to otvára cestu k rozšíreniu jeho diskovej kapacity. Aj keď každý zo strojov doposiaľ podporoval iba jediný disk, mnohé si odteraz poradia s dvoma. Áno, alternatívou sú disky do ExpressCard slotov, nové riešenie by však malo byť lacnejšie a energeticky úspornejšie.