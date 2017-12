Duke Nukem Forever žije?

24. jún 2009 o 11:25 Ján Kordoš

Okrem toho si vydavateľ Take Two objednal v roku 2007 vývoj úplne iného projektu Duke Begins a podľa všetkého financie určené na tento projekt 3D Realms okrem iného lialo i do večného Forever. Žiaľ, 3D Realms sa stále správa tak, akoby značka Duke Nukem dnes vo svete ešte niečo znamenala a automaticky by sa hra po vydaní vyhupla na čelo rebríčka predajnosti. Pomôcka: nie, je to len zbožné prianie.

Takto to dopadne, ak si niekto zabudne pretáčať kalendár a miesto roku 2009 má stále na stole číslo o desiatku menšie. Tak si aspoň pripomeňme, ktoréže hry nás to v roku 1999 potešili: Sid Meier´s Alpha Centauri, Silent Hill, RollerCoaster Tycoon, Heroes of Might and Magic III, Outcast, System Shock 2, Ultima IX, Homeworld, Planescape: Tornment, Quake III Arena, Unreal Tournamnet. A mal zrejme aj Duke Nukem Forever, len sa to akosi nestihlo. Ale stále sa na nej (vraj) pracuje.

