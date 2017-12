Nekonečné série úspešných hier ničia neotrelé projekty

24. jún 2009 o 10:40 Ján Kordoš

Úprimne? Aj my, ale výsledok by mohol byť možno prekvapivo nepríjemný. Pitchford považuje oba vývojárske tímy za vynikajúce, obdivuje ich prácu a užíva si každý nový diel Halo/Call of Duty, no mohli by prísť aj s niečím iným, čo už nevidel. Možno ponúkne Bungie čosi iné v pripravovanom Halo 3: ODST! Veď miesto Master Chiefa budeme ovládať iné postavy! A Infinity Ward zas siahne po imaginárnom konflikte medzi mimozemskými rasami! Randy, ťažko! To ťažko!

V prvom rade ide vždy o peniaze a keď séria ako dojná krava zásobuje vydavateľa i samotného tvorcu „šuchotavými papierikmi“, nie je dôvod prestávať s ďalším a ďalším vydávaním toho istého. A je jedno, či je vydavateľ Activision, Electronic Arts alebo Microsoft.

Treba podotknúť, že Gearbox, ktorému Randy šéfuje, je skutočne variabilný tím, ktorý dokáže vytvoriť hry z rôznych žánrov, so špecifickým spracovaním a na rôzne platformy. Nie každý tím to dokáže a práve preto si Gearbox vážime. Druhá strana mince? Predajnosť Brothers in Arms: Hell´s Highway (Gearbox) bola oproti Call of Duty: World at War úbohá. Tam je pes zakopaný. Momentálne Gearbox pracuje na Borderlands a možno sa dočkáme i Aliens: Colonial Marines.

