Tropický diktátor rozširuje svoje plány

24. jún 2009 o 10:20 Ján Kordoš

Hra by sa mala vrátiť ku svojim koreňom a hráč ako El Presidente bude mať pod palcom tropický ostrov. Aký spôsob vládnutia zvolíte, na ktorú stranu sa prikloníte, či investujete do rozvoja turistického ruchu alebo ponecháte bremeno na robotníckej triede, to všetko záleží len na vašom rozhodnutí. Pokojne môžete svoj kraj ovládať i hrubou silou. Presne tak ako to poznáme z jednotky.

Prekvapujúcou správou však je, že sa Kalypso rozhodlo expandovať i na konzolový trh. Tropico 3 sa totiž chystá aj na Xbox 360. Pre Kalypso pôjde vôbec o prvú hru, ktorú vydá mimo PC platformy. V roku 2010 by tandemovo mali vyjsť celkovo štyri tituly na PC a Xbox 360. Tropico 3 má európsky termín vydania naplánovaný na september, pričom obe verzie hry by sa mali objaviť v rovnaký čas. Rozhodne bude zaujímavé sledovať ako sa podarí neskúsenému tímu spracovať ovládanie - najnáročnejšiu časť strategických hier na konzolách.

Zdroj:Shacknews