Max Payne 3 posiela pohľadnice z Južnej Ameriky

24. jún 2009 o 9:05 Ján Kordoš

Všetky screenshoty

Niektoré vtipne prirovnávajú Max Payne 3 ku skríženému Samovi Fisherovi zo Splinter Cell a Nathanovi Drakeovi z Uncharted. Niečo na tom bude. Objavili sa prvé oficiálne obrázky vo vysokom rozlíšení, z ktorých akcia priam srší, no podľa nás tým hra samotná len utrpela, keďže stratila svoj noir charakter. Neznamená to, že by Rockstar vytvoril zlú, nekvalitnú hru, len tretí diel nebude mať s tými predošlými nič spoločné a už to jednoducho nebude náš Max.

Zdroj:homepage