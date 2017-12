The Sims 3 - všade dobre, doma najlepšie

Môžete sa vybrať na silvestrovskú chatu, môžete stráviť letnú dovolenku pri mori alebo si užiť víkend na festivale. Vždy sa však vrátite domov a napriek tomu, že pri vyletení z hniezda ste sa zabávali, návrat vítate s otvorenou náručou.

23. jún 2009 o 18:50 Ján Kordoš

Doma ste doma a viete, čo vás čaká. Ak teda vynecháme nechcené návštevy dlhoprstých. Presne to isté budete pociťovať pri hraní The Sims 3. Hrali ste predošlý diel/diely? V trojke vás prekvapí máločo a nálož noviniek poteší, hrateľnosť sa síce mierne pozmení, no presne viete, čo kde je, čo od hry máte očakávať a čo aj dostanete. Ostatní, nadávajúci na sériu, majú znovu pred sebou vec, do ktorej si môžu kopnúť, znechutene odpľuť a samozrejme začať krčmovým štýlom začať lamentovať nad kráčaním PC hier do pekelného zabudnutia.

The Sims 3 skutočne ničím neprekvapí. Niekedy síce nečakane a aspoň mierne sklame, inokedy donúti uznanlivo prikývnuť hlavou. V srdci, vo svojom základe, však ostáva domčekom pre bábiky. Rozdelenie hráčov na fanúšikov a odporcov nezmení ani pokračovanie. Zbytočnosť recenzie v tomto prípade dosahuje obrích rozmerov. Vždy však existuje úzka skupina ľudí, ktorá možno chce vedieť a poznať relevantné informácie, ktoré síce sú ukončené číslom v záverečnom hodnotení, no podstatu ukrývajú slová uprostred. Presne pre vás je určená táto recenzia. Všetci ostatní už i tak vyjadrili svoj názor na hru.



Základná otázka, či do toho ísť alebo nie, je síce jednoduchá, no odpoveď sakramentsky obtiažna. Markantné odlíšenie ako v prípade druhého a prvého dielu sa teraz totiž nekoná. Navyše má The Sims 2 za sebou more datadiskov, vylepšení, kolekcií, balíkov a miliardu plus jeden stiahnuteľný predmet. To je kolos, nad ktorý si nemôžete kvoknúť a bez mihnutia oka si uľaviť. Nedá sa prehliadať a plnohodnotné pokračovanie, The Sims 3, je preto nutné odporučiť, no s výstražne zdvihnutým prstom: málo nás, málo nás. I napriek výraznému nárastu celej hry. Pre tých, čo stále tápu: cieľom hry je vytvorenie si postavy/skupiny postáv (rodiny) a následne žijete virtuálny život podobný tomu reálnemu. Podobný, totožný istotne nie. Staráte sa o svoj príbytok, socializujete sa, pracujete, užívate si. Áno, The Sims 3 zaujme hlavne vaše drahé polovičky (v prípade čitateliek ženského pohlavia to tak s veľkou pravdepodobnosťou nebude).

Pri The Sims 3 ide hlavne o to, aby ste sa vyhrali – nie hru dohrali v klasickom zmysle slova, kedy po úspešnom pokorení sa príbeh uzavrie (väčšinou) a záverečné titulky vás donútia spomínať, čo všetko ste s hrou zažili. Nekonečný príbeh telenoviel roztočí svoje koleso osudu hneď na začiatku, pri vytváraní postavy, respektíve viacerých členov rodiny. Komplexnosť predošlého dielu na prvý pohľad sa zúžila, nie je to však na škodu veci, pretože editačné nástroje len mierne stratili na objeme, čo je v konečnom dôsledku len a len dobre, pretože zvíťazila prehľadnosť a v editore nájdete všetko to, čo potrebujete. Vytváranie vzhľadu vášho virtuálneho ega je plne postačujúce a pokým sa nestretnete s vyhovujúcou farebnou paletou, môžete si navrhnúť vlastné textúry. Všetkého! Dokonca i bytových doplnkov. Nekonečná zásoba vlastnej tvorby je obmedzená tvarmi a konkrétnymi objektmi. Úžasne progresívny krok ocenia hlavne fanúšikovia hry, ktorí musia mať i koberček v kúpeľni svoj vlastný.

Vzhľad dôležitý je, ale to dôležité sa skrýva vo vnútri. Pubertálne reči na oblbnutie mladých diev však môžeme pokojne uplatniť v praxi i pri tvorbe hrdinov našej telenovely. V minulosti bolo dôležité, či je to panák mužského, či ženského pohlavia a jeho vlastnosti boli len akousi doplnkovou informáciou, prípadne sekundárnym charakterom, ktorý ovplyvňoval to, či si dotyčná osoba po sebe uprace tanier zo stola, keď si láskavo naplní brucho výživnou stravou. Nesmierne dôležitou súčasťou hry je totiž osobnosť vami vytvorenej postavičky. Charakter je dôležitý a ten v The Sims 3 je rozdelený na štyri oblasti, pomocou ktorých si vyprofilujete postavu: duševné predpoklady, fyzické predpoklady, spoločenské predpoklady a životný štýl. Pod každým z nich nájdete hneď niekoľko vlastností, pričom do vienka si môžete vziať len päticu z niekoľkých desiatok. Nie je vhodné investovať len do kvázi kladných vlastností, pretože neskôr počas hrania zistíte, že to vôbec nie je zábava a omnoho viac z hrateľnosti sa vám odkryje, kedy si vytvoríte postavy ľudské. Vyberať je náročné.

Pri duševných predpokladoch si určujete špecializáciu postavy z hľadiska vnútorných procesov: môžete sa obdariť nadpriemernou inteligenciou, spraviť zo seba hudobného virtuóza, knihomola, kuchára, záhradníka alebo zručného človeka či naopak kultúrneho ignoranta, neurotického, roztržitého, ľahko rozrušiteľného umelca či vyšinutého počítačového mága. Medze sa vám nekladú nikde. Pri fyzických predpokladoch ide logicky skôr šikovnosť, poriadkumilovnosť, statočnosť, strach z vody alebo nahoty, športové atribúty a pokojne si na seba môžete hodiť nálepku spáča. Spoločenské predpoklady sa sústreďujú na socializáciu: zmysel pre humor, romantika, charizma, flirt, ukecanosť, mrzutosť, nepatričnosť, skvelé bozkávanie, postava môže mať byť smoliar, samotár, kráľ večierkov a podobne. Na záver je tu životný štýl a je len na vás, či sa ohodnotíte ako dobrák, vegetarián, workoholik alebo rodinný typ, rybár či dokonca detinský kleptoman a precitlivený perfekcionista. Možností, čo si vybrať je mnoho a jednotlivými kombináciami volíte charakter postavy presne na určitú mieru – a tá je zas dôležitá v komunikácii s ostatnými, pri voľbe povolania, celoživotnom šťastí a odmenách.

Nebudeme zabiehať príliš do podrobností, avšak treba si uvedomiť, že každá postava v Sunset Valley, kam sa po vytvorení postavy vyberiete, aby ste si našli vhodné ubytovanie, má vlastný charakter. Odhalenie základných čŕt postavy vám napovie, či sa k sebe hodíte (ako priatelia, prípadne pomýšľate na partnerský vzťah) a môžete sa socializovať. Najlepšie je, že ono to funguje omnoho lepšie ako minule. Dva rozdielne charaktery si ťažko povedia niečo samé od seba a nikdy nedosiahnete vysokú úroveň priateľstva medzi týmito postavami. Funguje je to aj pri hľadaní si zamestnania: musíte mať na danú prácu doslova gény, musíte chcieť, musíte sa snažiť. Dariť sa vám bude aj pri nevhodnej voľbe, no všetko pôjde o čosi ťažšie, napredovanie v kariére bude náročnejšie. S vašimi voľbami súvisí celoživotné šťastie a odmeny za splnenie týchto snov: povedzme, že sa vrhnete na spisovateľskú cestu. Snom simsa sa stane napísanie sci-fi románu a ak túto výzvu prijmete, dostanete po splnení špeciálne body, za ktoré si kúpite bonusovú vlastnosť. Sny pravidelne pribúdajú, sami si určíte, po ktorých siahnete a ktorým sa budete venovať. V prípade, že sa vám nedarí splniť už aktívny sen, môžete ho pokojne z obmedzenej ponuky vyhodiť (simsovi mierne poklesne nálada, ale v podstate sa nič takého nedeje) a pripraviť miesto pre ďalší sen. V jeden moment môžete mať aktívne len štyri výzvy.

Dôležitým faktorom šťastia vašej postavy je nálada. Úzko súvisí s potrebami, ktoré sa chvalabohu obmedzili na základnú šesticu: hlad, potreba WC, energia, spoločenskosť, hygiena a zábava. Ak držíte všetky faktory v „zelených číslach“, sami vidíte ako to na vašu postavu vplýva a ako napríklad plné brucho vydrží dodávať bonus k celkovej nálade vášho sima. V práci vám zas pomôžu príležitosti, podobne pri vylepšovaní schopností (písanie, varenie, opravovanie, hranie na hudobné nástroje a ďalšie schopnosti súvisiace s povolaním).

Všetko do seba nádherne zapadá a to máme pred sebou ďalšie obrovské zlepšenie. V minulosti sme sa museli na jednotlivé miesta (na nákupy, za zábavou) presúvať pomocou taxíku, tentoraz máme celé Sunset Valley voľne prístupné a môžeme sa po ňom dokonca i prechádzať a stretávať starých známych či spoznávať nových ľudí. Udržiavanie susedských vzťahov záleží na vašej spoločenskosti a môžete chodiť na návštevy, pomáhať vašim blízkym a pokojne im napríklad navariť či dokonca chodiť prosiť o jedlo. Všetko závisí od vašej povahy. Komplexný svet konečne dostal ako potrebnú slobodu v pohybe, tak aj zlepšený model komunikácie, vplyv rozdielnych charakterov na vývoj vzťahov a celé je to akoby viac utrasené. Väčšinu času strávite práve s konverzovaním, vytváraním nových pút či udržovaním už vzniknutých a samozrejme nejaký ten čas strávite v práci, istú časť života sa musíte venovať zlepšovaniu postavy v určitých oblastiach a podobne. Plynulé zostarnutie je dostatočne dlhé na to, aby ste si užili virtuálny život, založili rodinu, postavili honosné sídlo a stvorili potomstvo – pokojne i v inom poradí. Zábave sa hranice nekladú.

Venovanie sa výstavbe, nákupu nábytku a navrhovaniu rozmiestnenia jednotlivých objektov už nie je tak markantné ako v minulých dieloch, no i tu je cítiť užívateľsky príjemnejší prístup v ovládaní, kedy si sami zvolíte filtre rozdelenia predmetov. Nezabudnite, že všetko si môžete farebne upravovať a vytvoriť tak krikľavé peklo či emo raj. O technickom spracovaní sa veľa nového napísať nedá: oproti druhému dielu sa príliš nezmenilo, hoci vizuálna stránka prešla miernym obrúsením a animácie pohybov či jednotlivé modely postáv vyzerajú k svetu, otvorením priestoru k voľnému pohybu zostali HW nároky trochu na priemernej hladine hlavne pri presunoch do susedstva, kedy postupne naskakujúce detailnejšie textúry spôsobia mierny pokles frame-ratu i na silnejších zostavách. Nejde však o nič markantné, v rozlíšení 1280 x 1024 bodov a strednými detailmi vydržíte i s obyčajným procesorom s jedným jadrom. Hudba a ozvučenie ostáva rovnaké. Vyčítať im môžeme infantilnosť a bľabotanie simsov, no to je pre viacerých zároveň i klad. Audio stránka je v tomto žánri podceňovaná a zatlačovaná do úzadia – právom. Väčšina z nás totiž nepočuje v pozadí hrajúcu hudbu počas celého života.

To všetko je síce pekné, no nadšenie a skákanie do vzduchu na originálnosťou a neskutočným posunom tretieho dielu sa nekoná. Dôvodov je hneď niekoľko, no vôbec to neznamená, že by išlo o nepodarok. Stále tu máme činnosti, ktoré trvajú príliš dlho a ranné kolečko (jedlo, WC, hygiena) vám zaberie i dve hodiny, čo rýchlejší z nás (respektíve neskoro vstávajúci) dokážu v skutočnosti stihnúť i za 10 minút a popri tom si pozriete nové príspevky na Facebooku. Deň v The Sims 3 má rovnako ako ten náš stále len 24 hodín a často sa stáva, že pri návrate z práce sa chcete venovať okrem plneniu životne dôležitých potrieb i nejakým spestreniam v živote či výučbe, ale váš sim už jednoducho nevládze a potrebuje si ísť ľahnúť. Niektoré dni sú ťažké a musíte si veci poctivo naplánovať. Tieto činnosti ostávajú stále príliš neotesané. Je teda bežné, že naklikáte celý denný cyklus postave dopredu a už len pri maximálne zrýchlenom čase všetko sledujete, uložíte postavičku do postele, znovu len pozeráte ako ten lenivý spachtoš sníva o morských pannách, ráno ho nakŕmite, vychystáte do práce a znovu čakáte, kým sa z nej vráti, aby ste dostali základné životné potreby do „zelených čísel“. Týchto detinských problémov sa séria The Sims 3 nezbavila. Stačilo by pri tom tak málo: spomaliť čas, takže deň by trval možno i desaťkrát dlhšie, no v konečnom dôsledku by ste stihli viac vecí a keby sa i postavička niečomu venovala, mohli by ste vy zrýchliť čas. Pri viacerých postavách je to klikacie peklo. Samostatnosť postáv síce znovu stúpla a nik sa vám nevymočí v strede obývačky alebo nezaspí v kuchyni (podobnosť s akoukoľvek party je náhodná, simsovia nie sú prasatá).

Otvorený svet s možnosťou chodenia kdekoľvek je dvojsečnou zbraňou. Rozličné budovy navštíviť môžete, avšak skutočne do nich vstúpite len v prípade obytných priestorov a niekoľkých výnimiek. Vojdete do kníhkupectva, nabehne menu, kde si vyberiete, ktorú knihu si chcete kúpiť. V reštaurácii ponuka jedál. Podobne by sme mohli pokračovať, no nikde sa fyzicky nezúčastňujete samotného procesu danej akcie. V práci sa vám postava stane neviditeľnou a vsaje ju budova. Presúvanie sa po meste napokon obmedzíte na maximálne oddialenie, kliknutie na budovu a aktivovanie činnosti, pričom na celé Sunset Valley hodíte bobek. V minulých dieloch, respektíve datadiskoch sme síce boli zdržovaní nepríjemným loadingom, no následne sme sa so simsom ocitli na špecifikovanom mieste, kde sme sa voľne prechádzali. Otázkou zostáva, či mesto Sunset Valley nebolo skôr krokom vzad... Budúcnosť ukáže.

Skvelé ovládanie sérii zostalo, všetky prvky sú prehľadne navrhnuté, jednotlivé voľby rozdelené do položiek logicky a síce budete s myšou jazdiť ako o dušu a prehrabávať sa v záložkách, nebudete pociťovať beznádej z tejto nutnosti. The Sims 3 totiž ponúka mnoho a jednoduchý interface je devízou od prvého dielu. Jediným problémom zostáva niekedy príliš malé aktívne miesto na postavách a nutnosť čakania na dokončenie niektorých akcií, aby sa vám otvorili nové. Tu ide skutočne o drobnosti, ktorých význam neskôr nebudete registrovať.

Po prstoch dostali tentoraz i piráti, respektíve je na nich upletení nepríjemný bič. Chvalabohu nás nečaká žiadna Starforce ochrana či nepríjemné DRM. S každou kópiou totiž dostanete špeciálne vygenerované číslo, ktoré následne zadáte ako aktiváciu do samotného programu a otvorí sa vám možnosť sťahovania si doplnkov. Niektoré sú zadarmo (ako napríklad nové mesto), no väčšina z nich bude spoplatnená. Nové objekty môžete sťahovať buď po kusoch alebo celé sety, pričom po zakúpení hry dostanete istý obnos, za ktorý si prvé novinky už môžete zadovážiť. Stiahnuteľný obsah nebude spoplatnený úplne celý a pravidelne budú pribúdať i free predmety, ktoré majú motivovať k zakúpeniu originálnej kópii hry. Týmto spôsobom – digitálnou distribúciou – budú zrejme riešené aj rôzne prídavky, rozšírenia a možno i datadisky. Zatiaľ je však samotná hra len pomerne orezaným torzom, ktorému chýba práve bohatosť druhého dielu s datadiskami. Obmedzenie činností, možností zábavy, vzdelávania, oddychu – to všetko tu je zastúpené v zúfalo skromnej miere. Všetko sa samozrejme rozšíri, nejaký týždeň až mesiac to samozrejme potrvá.

V konečnom dôsledku teda môžeme vytknúť The Sims 3 tri základné veci: zdržovanie životne dôležitými činnosťami a obmedzenosť vstupu do budov, slabší herný obsah v hre. Inak potešil otvorený svet a hlavne diferencovanie jednotlivých postáv podľa ich osobností. To je jednoducho skvelé, prepracované a je zábava skúšať odlišné charaktery. Pokojne si vytvorte viacero postáv alebo dokonca i párov či rodín, všetko to zmixujete a vytvárate príbehy. Tie môžete filmovať, vytvárať komixy a že komunita okolo hry žije, na to vezmite jed!

The Sims 3 nepredstavuje žiadnu rizikovú kúpu pre znalcov série. Poteší ich a užijú si pri hre hodiny, desiatky hodín pestrej zábavy. Odporcovia hre na chuť neprídu, ani keby bola zadarmo. A my? Možno sme čakali trochu viac noviniek a bohatší obsah. Na kvalite hry to však nič nemení. Síce menší humbug okolo hry ako minule, ale osmička zaslúžená. Viac si však hra nezaslúži – budeme si musieť počkať na rozšírenie a hlavne výšku poplatkov za ne.