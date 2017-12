Samsung S3310 – mobil, na ktorý maturitu netreba

Je tenký, vyzerá drahšie ako v skutočnosti je a jeho ovládanie zvládnu aj menej skúsení používatelia bez čítania návodov. Aj napriek skromnej výbave mu nič nechýba. Zabaví vás pri cestovaní, ochráni pred zločinom a ak vám ho ukradnú, sám sa vám ozve. Čo v

23. jún 2009 o 14:20 Milan Gigel

Samsung S3310

Plusy precízne vyhotovenie

prehľadná ponuka

bezpečnosté funkcie

výdrž batérie Mínusy slabý fotoaparát

iba 2G

šetko od neho možno očakávať?

Výrobcovia si uvedomujú, že mobily so stovkami funkcií a najnovšími technológiami síce vzbudzujú záujem, v skutočnosti však vyhľadávame modely, ktoré sú jednoduchšie a pripravené na každodenné používanie. Es-tridsaťtri-desiatka od Samsungu nie je iná. Výrobca sa sústredil na kvalitné spracovanie, výdrž batérie a ovládanie, v ktorom sa nestratíte.

Povrch, ktorý sa neopotrebuje

Dizajnové spracovanie a voľba materiálov sú pri tomto modeli rozhodujúce. Výrobca sa snaží pri tenkom vyhotovení s klasickou konštrukciou vytvoriť náznak elegancie a nevtieravého luxusu. Použil pre to kovový rám a povrchovú úpravu plastov, ktorá ich chráni pred zošúchaním. Kým na lícnej strane dominuje hrubá štruktúra klávesnice a veľký displej, na rube si našla miesto imitácia kože. Určite si spomeniete na podobné materiály zo sveta fotoaparátov.

Niekoľko farebných variantov a svieži look aj po mesiacoch používania majú zaistiť, aby pohľad na mobil akosi nezovšednel. Počas dvojtýždenného testu sme síce kvality povrchovej úpravy odhaliť nemohli, isté však je, že S3310 nie je žiadna citlivka. Niekoľko pádov na zem, pobyt v dielni a na prašnom stavenisku mu zo šmrncu neukrojili. Môžeme povedať, že denný ruch mu jednoducho pristane.

Čitateľný displej na slnku zlyháva

Na čitateľnosť textov v interiéri sa sťažovať nemôžme. Pri 54 milimetrovej uhlopriečke a rozlíšení 240x320 bodov si textami používateľského rozhrania a čítaním správ poradia aj tí, čo už na tom so zrakom nie sú najlepšie. Obzvlášť preto, že témy a farebné schémy rozhrania je možné upravovať tak, aby bol kontrast čo najvyšší. Pri silnom podsvietení to nie je žiadny problém. Jemnosť zobrazenia sme ocenili aj pri prehliadaní náhľadov fotografií a surfovaní.

Horšie je to však v teréne, keď na jasnej oblohe svieti slnko. Krytie displeja sa leskne, kontrast padá výrazne nadol a čitateľnosť je takmer na bode mrazu. Je to ako by ste sa vybrali do terénu s notebookom. Ak si nemáte ako pritieniť, takmer nič neprečítate. Tento model však nie je jediný, ktorý má problém.

Klávesnica, na ktorej sa nezmýlite

Tlačidlá klávesnice sú o čosi tuhšie ako je zvykom, takže sme bez obáv vypli automatické zamykanie klávesnice. Neustále stláčanie hviezdičky pred akýmkoľvek úkonom nie je vôbec lákavé a ak sa mu dá vyhnúť, vždy sme radi. Pri nosení mobilu vo vreckách sme nespozorovali, že by k nechcenému stláčaniu gombíkov dochádzalo, takže rovnaký krok môžeme odporučiť aj vám.

Veľmi sa nám osvedčilo tvarovanie tlačidiel s intenzívnou rebrovitou štruktúrou. Zošikmené vrchné plochy korešpondujú s držaním mobilu v ruke a citeľné oddelenie je nepísaným predpokladom presnosti pri písaní esemesiek, či e-mailov. V tichom a dôvernom prostredí môžu byť tlačidlá pre svoju odozvu hlasité, preto je dobre spracovaný T9 slovník plusom. Klikania je ihneď menej.

Spočiatku sme sa obávali trochu neštandardného tvarovania päťsmerového navigačného bloku. Potvrdzovacie tlačidlo pôsobí pre tučnejšie prsty až príliš útlo. Vypuklý stred a dobré tvarovanie smerového prstenca však sa však neukázali byť bariérou v používaní. S takto dobre spracovanou klávesnicou sa nestretávame až tak často.

Jednoduché ovládanie, chyby v lokalizácii

Dôverne známe používateľské prostredie s dôrazom na jednoduchosť ovládania nás neprekvapilo. Možno aj pre to, že sme sa s ním v poslednej dobe stretávali častejšie. Naše skúsenosti hovoria o tom, že nezáleží na značke telefónu, akú ste používali doposiaľ. V prehľadne členenej ponuke s minimom funkcií a stratiť nedá. Rozumejú jej aj tí, ktorí sa technológií stránia.

Pri každej dobrej snahe sa však nájdu aj chybičky. Kým česká lokalizácia používateľského rozhrania je bezchybná, v slovenskej sa miestami nájdu slovká, ktoré sem nepatria. Tiež netušíte, čo môžu v ponuke esemesiek znamenať slová ako predloge, prejeto, poslano či osnutki? Kým výrobca chyby neodstráni, problém sa dá riešiť prepnutím do češtiny.

Zábava na všedný deň, fotografie nič moc

Aktuálne správy či ranná vlna zábavy na vlnách éteru - cestou do práce vám vďaka zabudovanému FM prijímaču s dekodérom RDS signálu určite neujdú. S citlivosťou prijímača sme boli pri použití pribalených slúchadiel spokojní, s dostatočne silným reproduktorom je vysielanie počúvateľné aj pri práci kdesi vonku. Počúvanie vysielania nemá takmer žiadny vplyv na výdrž batérie.

Ak si skôr potrpíte na vlastný archív hudby, bude to pýtať investíciu. 30 megabajtov voľnej pamäte vám na skladby nepostačí, takže kúpa microSD karty je nutnosťou. Slot pre kartu je dostupný zvonka a jej obsah je dostupný okamžite po zasunutí. Maximálna kapacita je 8 gigabajtov. Ak si váš notebook nerozumie s bluetooth perifériami, budete potrebovať aj USB káblik so špeciálnou koncovkou. Ten žiaľ v balení tiež nenájdete.

Obsluha hudobného archívu je na tradične dobrej úrovni. Firma okrem mobilov vyrába aj vreckové prehrávače, takže vie ako na to. Či už budete skladby synchronizovať cez Media Player v systéme Windows, alebo siahnete po softvéri od Samsungu je iba na vás.

Fotoparát nás s dvoma megapixelmi bez zaostrovania a blesku príliš neoslovil. Nie že by sme boli až priveľmi náročný, ale tmavé okraje snímok a strácajúca sa ostrosť nie sú výstupom, ktorý by sme si želali. V ememeske takáto kvalita neuškodí, v e-mailoch však už cítiť, že máme v rukách technológiu, ktorej odzvonilo. Nepomôže ani fakt, že dostupné je aj natáčanie videí v QVGA rozlíšení.

Bezpečnosť na podnose

Tiež ste si už zvykli na to, že hľadanie ukradnutého telefónu je zbytočná vec? Jeho poloha zistená podľa IMEI kódu odhaleniu nepomôže. Samsung berie iniciatívu do vlastných rúk. Funkcia sledovania sa vždy postará o to, aby ste vedeli, kto mobil používa. Pri každej SIM karte telefón v tichosti bez záznamu odošle esemesku s prednastaveným textom na číslo, ktoré si nastavíte. Keďže registrácia vlastníkov kariet je u nás povinná, vyhľadanie mobilu by malo byť hračkou.

Nájdeme tu aj ostatné funkcie, s ktorými Samsung vybavuje svoje telefóny. Falošný prichádzajúci hovor a núdzovú esemesku, ktorá umožní na diaľku diskrétne odpočúvať, čo sa s vami deje. Ale o tom sme hovorili už minule.

Internet pre nenáročných, vo svete sa nestratíte

Internetové služby vo výbave S3310 nehrajú prvé husle. So štvoricou frekvenčných pásiem sa síce vo svete nestratíte, využívať však budete môcť iba služby 2G profilu. To znamená EDGE surfovanie a e-mailovanie. Základný klient pre elektronickú poštu je fajn, podporu možno očakávať aj od internetového prehliadača NetFront. Aj tak však máme pocit, že ide iba o akýsi doplnok pre situácie, keď to bez internetu nejde. Hlbšiu integráciu siete by sme hľadali zbytočne.

5 dní na jedno nabitie postačí

Výdrž telefónu nás nesklamala a na jedno nabitie sme sa dvakrát prehupli cez hranicu piatich dní. To považujeme pri konfigurácii telefónu a jeho výbave za rozumné. Obzvlášť preto, že hudobný prehrávač nie je veľkým žrútom energie a pri každodennom zhone často zabúdame na to, že elektroniku treba aj nabíjať.

Samsung S3310 je mobil ktorý vyzerá elegantne a výrobca sa postaral povrchovou úpravou o to, aby o svoj šmrnc pri používaní neprišiel. Určený je pre prevádzku v 2G sieťach a svojou výbavou kopíruje každodenné potreby. Organizácia dát, hudobný prehrávač a rádio sa môžu stať vašim každodenným chlebíčkom, fotoaparát nás však svojimi výstupmi nenadchol. A ak by ste náhodou niekedy boli odkázaní na internet, viete že s odretými ušami to ide.

Technické parametre v skratke