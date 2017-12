Tlačiarne si začali rozumieť s internetom

Pripojíte tlačiareň k internetu, stlačíte gombík a na papieroch sa začnú objavovať mapy, zľavnené kupóny, lístky do kina či informácie o tom, aké počasie vás čaká tento týždeň. Čo na tom, že počítač ste ešte ani nestihli zapnúť? Svet tlačiarní čakajú opäť

23. jún 2009 o 7:30 Milan Gigel

zmeny. Tentokrát porozumejú internetu.

S novými funkciami prichádza na trh spoločnosť Hewlett Packard, ktorá obohatila svoj rad tlačiarní Photosmart Premium novou funkciou TouchSmartWeb. Základom je dotykový displej s uhlopriečkou 11 centimetrov a firmvér, ktorý využíva internet na prístup k informáciám.

Ešte včera dokázali tlačiarne bez počítača iba tlačiť dokumenty či fotografie z pamäťových kariet a zalistovať vo svojej pamäti na to, aby vám vytlačili prázdny formulár, alebo linajkový papier. Čoskoro bude všetko úplne inak. Tlačiarne spracujú bez pomoci počítačov akékoľvek dáta z internetu, aby ich ponúkli na papieri.

Otvára sa tu priestor pre nové služby serverov. Ako rýchlo sa prispôsobia trhu? Kedy ponúknu spravodajské servery tlač hlavných udalostí dňa, kedy vás budú blogeri zásobovať ich postrehmi a kedy nám tlačiarne na hárku papiera prezradia, čo nás dnes čaká? Nechajme sa prekvapiť.

A ak stále myslíte na to, že budúcnosťou nie sú papierové dokumenty ale elektronické kancelárie, zabudnite na to. Sme až príliš pohodlní na to, aby sme si odopreli komfort papierových výtlačkov.