Obedná pauza: barbarsky

Dnes tu máme parádnu mlátičku Barbarian Onslaught: The Secret of Steel. Útočí sa v nej len jedným klávesom, ale stojí to za to. Najmä tá atmosféra a prevedenie. A brutálne ťahy.

23. jún 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Kopance, rinčanie mečov, prepichovanie, dekapitácia či iné druhy porciovania nepriateľov... Príjemnú zábavu. Ovládanie:

Klávesnica: E - encyklopédia / pomoc.

Šípky - pohyb.

Medzerník - útok / akcia. Konkrétny ťah závisí od toho, v akej diaľke od nepriateľa ste, v akom je stave (omráčený, na zemi, bráni sa...), ako dlho alebo ako rýchlo medzerník stláčate a podobne. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.